Однако блекаут в город может добраться быстрее, чем на подконтрольную территорию Украины. Подробнее о ситуацию в Мариуполе рассказал 24 Каналу советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Прогнозы были иными

По словам Андрющенко, более-менее стабильное тепло россияне дали в 40% многоэтажек. В то же время совсем не отапливаются около 30% домов, в основном – это разбитые дома, в которых до сих пор остаются жить люди. Вероятно, горожане попытаются согреваться электрическими обогревателями.

Приблизительно 60 – 65% будут с централизованным отоплением, а остальные не систематически его будут получать. Скорее, будут обогреваться электрообогревателями. Впрочем, мы не знаем, какая ситуация там с электричеством. Вполне возможно, что блекаут придет в Мариуполь раньше Украины исключительно из-за того, что россияне не смогли нормально наладить систему отопления.

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Кроме того, оккупанты дерзко продолжают врать о строительстве новых котельных, хотя количество остается таким, как и было в прошлом году. Россияне смогли лишь их уладить, что в этом году было огромной катастрофой. Сейчас же главная проблема – проходящие под и над землей коммуникации теплотрасс они до сих пор избиты, не заменены и не парализованы.

Обратите внимание! В августе 2023 года Петр Андрющенко сообщил, что в оккупированном Россией Мариуполе снесли 465 домов, в которых было около 33,5 тысячи квартир.

"Мы очень удивлены, наши прогнозы были иными. Мы думали, что по меньшей мере 80% будут получать тепло. Россияне даже не способны были сделать такую, не скажу, что мелочь, но это точно не самые большие выплаты в Мариуполе, которые нужно было устроить", – объяснил Петр Андрющенко.

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В Мариуполь вернулся Советский Союз

По информации Петра Андрющенко, новое асфальтное покрытие оккупанты положили в Мариуполе, но оно не выдерживает и проваливается в районе канализационных люков. Россияне делают все быстро и из плохих материалов, как результат – качество желает лучшего.

Советщина вернулась в Мариуполь. Я очень хорошо помню, какие ремонты делали советские службы в нашем городе и какими были стройки. Те районы, которые они частично снесли, например, Кировский район, была такая же история. То есть там ничего не изменилось за период советско-российской империи, как оно есть, так и будет,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя.

Захватчики после оккупации вложили в Мариуполь много ресурсов, завезли компании и строителей. Город должен был бы "засиять", а крыши домов протекают во время дождя. Оккупанты просто строят многоэтажки с привлекательным фасадом, а внутри квартиры даже хуже, чем жилье экономкласса. Даже враг возводит дома не для мариупольцев, а под ипотеку.

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