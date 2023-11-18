Об этом 24 Каналу рассказал майор Нацгвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады Рубеж Денис Нагорный. По его словам, россияне получили корейские боеприпасы, которые ничем не отличаются от советских образцов.

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Враг постоянно штурмует

Денис Нагорный отметил, что россияне пытаются атаковать в ответ на продвижение Сил обороны в направлении Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Враг активно применяет FPV-дроны, "Ланцеты", минирует подъездные пути, сбрасывает самодельные взрывные бомбы, зажигательные, химические вещества.

В частности, увеличилось в определенный период количество обстрелов из-за того, что подъехали корейские боеприпасы, которые ничем не отличаются от советских образцов,

– сказал он.

Также захватчики увеличили применение тактической и армейской авиации. В частности, истребители начали активно сопровождать бомбардировщики для того, чтобы более качественно участвовать в штурмовых действиях.

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Какие вражеские подразделения воюют в Бахмуте

Как отметил начальник штаба артиллерии 4-й бригады Рубеж, на Бахмутском направлении воюют боевики, которых отправляет на фронт минобороны России. Вражеское ведомство вербует зэков и представителей разных народов, в частности, бурят, якутов.

Кроме того, россияне применяют тактику копателей. В частности, этим занимаются группы "Шторм-Z" под руководством бывших вагнеровцев.

Также командование вынуждает мобилизованных. Собирают 2 – 3 группы копателей, по 10 – 20 человек, приказывают им выполнять некоторые инженерные работы, подкапываться в позиции ВСУ. Если они выполнили задание и вернулись, их переводят в ранг пехоты или штурмовиков. Однако у 90% это летальные случаи.

В копатели входят преимущественно малоподготовленные мобилизованные, люди с низкой социальной ответственностью, низким уровнем развития или те, кому уже нечего терять,

– добавил Нагорный.

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