Нашей разведке удалось перехватить очередной разговор оккупантов. В нем можно услышать, какая ситуация у врага на Бахмутском направлении и какие потери он понес.

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Оккупанты продолжают жаловаться

О наших, которые там в Бахмуте. Там у нас 10 осталось машин всего. Было что-то около 20, сгорели,

– жалуется враг.

В разговоре оккупанты обсуждали ротацию подразделений на Бахмутском направлении. А еще выражали надежду, что прибудут новые подразделения. Кроме того, темами разговора стали безумные потери в подразделениях российской армии и злоупотребление спиртным среди оккупантов.

К примеру, говорят, что одному из российских захватчиков из Самары недавно оторвало ногу. Жалуются, что он подорвался на мини, когда оккупанты убегали.

Жаловался еще и на то, что отпуск им "зарубили". Но это еще не все. Говорят, что "по документам тебя провели, будто ты в шторме (вероятно "Штурм-Z"), а на самом деле отправили сюда (на Бахмутское направление)".

По потерям тоже все серьезно. Говорит, что "ездили прокатиться", то 16 оккупантов стали "трехсотыми", а 5 – "двухсотыми". Кроме того, еще 7 вообще пропали без вести. Еще подвели 2 БМП захватчикам.

Жаловали еще и на противотанкистов. Мол, они решили заливаться водкой. Причем в состоянии алкогольного опьянения "они там женщину не поделили, и друг другу яички за***шили".

Внимание! На видео нецензурная лексика. Не рекомендуем смотреть его уязвимым, а также несовершеннолетним.

Оккупанты на Бахмутском направлении жалуются на ситуацию: смотрите видео

Обратим внимание, что потери врага продолжают расти ежедневно. За прошедшие сутки на тот свет отправили бешеное количество бойцов так называемой "второй армии мира".

Уже 315 тысяч ликвидированных врагов