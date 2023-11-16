Нашей разведке удалось перехватить очередной разговор оккупантов. В нем можно услышать, какая ситуация у врага на Бахмутском направлении и какие потери он понес.
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Оккупанты продолжают жаловаться
О наших, которые там в Бахмуте. Там у нас 10 осталось машин всего. Было что-то около 20, сгорели,
– жалуется враг.
В разговоре оккупанты обсуждали ротацию подразделений на Бахмутском направлении. А еще выражали надежду, что прибудут новые подразделения. Кроме того, темами разговора стали безумные потери в подразделениях российской армии и злоупотребление спиртным среди оккупантов.
К примеру, говорят, что одному из российских захватчиков из Самары недавно оторвало ногу. Жалуются, что он подорвался на мини, когда оккупанты убегали.
Жаловался еще и на то, что отпуск им "зарубили". Но это еще не все. Говорят, что "по документам тебя провели, будто ты в шторме (вероятно "Штурм-Z"), а на самом деле отправили сюда (на Бахмутское направление)".
По потерям тоже все серьезно. Говорит, что "ездили прокатиться", то 16 оккупантов стали "трехсотыми", а 5 – "двухсотыми". Кроме того, еще 7 вообще пропали без вести. Еще подвели 2 БМП захватчикам.
Жаловали еще и на противотанкистов. Мол, они решили заливаться водкой. Причем в состоянии алкогольного опьянения "они там женщину не поделили, и друг другу яички за***шили".
Оккупанты на Бахмутском направлении жалуются на ситуацию: смотрите видео
Обратим внимание, что потери врага продолжают расти ежедневно. За прошедшие сутки на тот свет отправили бешеное количество бойцов так называемой "второй армии мира".
Уже 315 тысяч ликвидированных врагов
- За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1 330 захватчиков. А с начала полномасштабного вторжения – 315 620 наших врагов.
- Также в металлолом превратили 5 388 танков, 10 121 боевых бронированных машин, 7 683 артиллерийских систем, 892 РСЗО и 585 средств ПВО.
- Враг не досчитается 323 самолетов, 324 вертолетов, 5 689 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 563 крылатых ракет, 22 судов, 1 подлодки, 10 060 автомобилей и автоцистерн, а также 1 084 единиц специальной техники.