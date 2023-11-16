Нашій розвідці вдалося перехопити чергову розмову окупантів. У ній можна почути, яка ситуація у ворога на Бахмутському напрямку та яких втрат він зазнав.
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Окупанти продовжують скаржитися
Про наших, які там у Бахмуті. Там у нас 10 залишилося машин усього. Було щось близько 20, згоріли,
– бідкається ворог.
У розмові окупанти обговорювали ротацію підрозділів на Бахмутському напрямку. А ще висловлювали сподівання, що прибудуть нові підрозділи. Крім того, темами розмови стали шалені втрати у підрозділах російського війська та зловживання спиртним серед окупантів.
Наприклад, кажуть, що одному з російських загарбників із Самари нещодавно відірвало ногу. Бідкаються, що він підірвався на міні, коли окупанти втікали.
Нарікав ще й на те, що відпустку їм "зарубали". Але і це ще не все. Кажуть, що "по документах тебе провели, ніби ти у штормі (ймовірно, "Штурм-Z"), а насправді відправили сюди (на Бахмутський напрямок)".
По втратах теж усе серйозно. Каже, що "їздили покататися", то 16 окупантів стали "трьохсотими", а 5 – "двохсотими". Крім того, ще 7 взагалі зникли безвісти. Ще й підбили 2 БМП загарбникам.
Нарікали ще й на протитанкістів. Мовляв, вони вирішили заливатися оковитою. Причому у стані алкогольного сп'яніння "вони там жінку не поділили, і один другому яєчка за***шив".
Окупанти на Бахмутському напрямку скаржаться на ситуацію: дивіться відео
Звернімо увагу, що втрати ворога продовжують рости щоденно. За минулу добу на той світ відправили шалену кількість бійців так званої "другої армії світу".
Уже 315 тисяч ліквідованих ворогів
- Отже, за минулу добу ЗСУ ліквідували 1330 загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення – 315 620 наших ворогів.
- Також на брухт перетворили 5 388 танків, 10 121 бойових броньованих машин, 7 683 артилерійських систем, 892 РСЗВ та 585 засобів ППО.
- Ворог не дорахується 323 літаків, 324 гелікоптерів, 5 689 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 563 крилатих ракет, 22 суден, 1 підводного човна, 10 060 автомобілів і автоцистерн, а також 1 084 одиниць спеціальної техніки.