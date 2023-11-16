Нашій розвідці вдалося перехопити чергову розмову окупантів. У ній можна почути, яка ситуація у ворога на Бахмутському напрямку та яких втрат він зазнав.

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Окупанти продовжують скаржитися

Про наших, які там у Бахмуті. Там у нас 10 залишилося машин усього. Було щось близько 20, згоріли,

– бідкається ворог.

У розмові окупанти обговорювали ротацію підрозділів на Бахмутському напрямку. А ще висловлювали сподівання, що прибудуть нові підрозділи. Крім того, темами розмови стали шалені втрати у підрозділах російського війська та зловживання спиртним серед окупантів.

Наприклад, кажуть, що одному з російських загарбників із Самари нещодавно відірвало ногу. Бідкаються, що він підірвався на міні, коли окупанти втікали.

Нарікав ще й на те, що відпустку їм "зарубали". Але і це ще не все. Кажуть, що "по документах тебе провели, ніби ти у штормі (ймовірно, "Штурм-Z"), а насправді відправили сюди (на Бахмутський напрямок)".

По втратах теж усе серйозно. Каже, що "їздили покататися", то 16 окупантів стали "трьохсотими", а 5 – "двохсотими". Крім того, ще 7 взагалі зникли безвісти. Ще й підбили 2 БМП загарбникам.

Нарікали ще й на протитанкістів. Мовляв, вони вирішили заливатися оковитою. Причому у стані алкогольного сп'яніння "вони там жінку не поділили, і один другому яєчка за***шив".

Увага! На відео нецензурна лексика. Не рекомендуємо дивитися його вразливим, а також неповнолітнім.

Окупанти на Бахмутському напрямку скаржаться на ситуацію: дивіться відео

Звернімо увагу, що втрати ворога продовжують рости щоденно. За минулу добу на той світ відправили шалену кількість бійців так званої "другої армії світу".

Уже 315 тисяч ліквідованих ворогів