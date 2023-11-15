Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что активизация российских оккупантов не будет длиться долго. По его словам, им существенно не хватает резервов.

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"Пока нет предпосылки, чтобы они остановились, но где-то такой напор должен закончиться. Невозможно в их состоянии, с таким ограниченным количеством резервов, постоянно наступать", – констатировал Попович.

Так, враг бросил все свои силы на Донетчину, чтобы одержать хоть какую-то победу.

Что свидетельствует о нехватке резервов у оккупантов

"На сегодня резервы у них ограничены, несмотря на то, что они стянули очень много живой силы. Об ограниченности этих резервов свидетельствует ситуация на левом берегу Херсонской области", – отметил Попович.

Украинские военные имеют успехи на этом участке фронта, и врагу не хватает сил их оттуда вытеснить. А 13 ноября в России заявили об "уходе" с левобережья Херсона, хотя почти сразу отказались от своих слов.

Военный обозреватель подчеркнул, что даже объявление общей мобилизации не исправит ситуацию для страны-агрессора. Нужно время, чтобы не только собрать людей, но и хотя бы чему-то их научить.

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