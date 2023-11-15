Военный обозреватель Денис Попович сказал 24 Каналу, что активизация российских оккупантов не будет длиться долго. По его словам, им существенно не хватает резервов.
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"Пока нет предпосылки, чтобы они остановились, но где-то такой напор должен закончиться. Невозможно в их состоянии, с таким ограниченным количеством резервов, постоянно наступать", – констатировал Попович.
Так, враг бросил все свои силы на Донетчину, чтобы одержать хоть какую-то победу.
Что свидетельствует о нехватке резервов у оккупантов
"На сегодня резервы у них ограничены, несмотря на то, что они стянули очень много живой силы. Об ограниченности этих резервов свидетельствует ситуация на левом берегу Херсонской области", – отметил Попович.
Украинские военные имеют успехи на этом участке фронта, и врагу не хватает сил их оттуда вытеснить. А 13 ноября в России заявили об "уходе" с левобережья Херсона, хотя почти сразу отказались от своих слов.
Военный обозреватель подчеркнул, что даже объявление общей мобилизации не исправит ситуацию для страны-агрессора. Нужно время, чтобы не только собрать людей, но и хотя бы чему-то их научить.
Что происходит на Херсонщине: последние новости
- Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные оттесняют врага на линии от трех до восьми километров вдоль побережья Днепра. Но важно соблюдать информационную тишину.
- Ранее глава ОПУ Андрей Ермак сообщил о успехах украинских военных в Херсонской области. Защитники захватили очередной плацдарм на левом берегу Днепра.
- Следует отметить, что полномасштабное форсирование Днепра, вероятнее всего, рассматривали как вариант для летней наступательной кампании. Однако россияне отсрочили этот план подрывом Каховской ГЭС в июне.