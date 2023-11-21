Утім, ця цифра може бути значно більшою. За даними депутата Маріупольської міськради Дмитра Забавіна, які він озвучив в ефірі 24 Каналу, мовиться про 70 тисяч. Відбувається постійна міграція.
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Населення Маріуполя
Росіяни хочуть "вирівняти" показник з кількістю місцевого населення і тих, кого завезли. Наразі в тимчасово окупованому місті проживає близько 100 тисяч корінних маріупольців.
Чому звозять – для них це зрозумілі, покірні росіяни, які виконуватимуть усе, що скаже влада. Вони звикли до цього, а українці виказують свої протести,
– пояснив депутат міськради.
Дмитро Забавін про ситуацію у Маріуполі: дивитись відео
Дмитро Забавін не відкидає факт, що у Маріуполі є колаборанти. Але більшість місцевих чекає на деокупацію міста. І навіть фактично в умовах концтабору виказують свої незадоволення.
"Ті, хто чекав росіян, – розчарувалися. Не виправдалися їхні очікування. Росіяни бачать, що місцеве населення їх не сприймає. Тому цими гастрабайтерами хочуть натягнути цифру мешканців, – додав він.
Яка ситуація в Маріуполі: останні новини
- Окупанти не готові до зими. Майже половина будинків у Маріуполі не опалюються. Місцевим залишається сподіватися на електроопалення, але не є винятком блекаути.
- Росіяни проводять чистки у селах поблизу Маріуполя. Ворог обшукує будинки людей, перевіряє документи під різними приводами. Мета таких дій – знайти і заарештувати проукраїнське населення.
- Вороги активізували свою роботу в Маріупольському порту. Триває вона навіть вночі. Там значно побільшало кораблів, але окупанти діють обережно, аби їхні судна не потрапили під санкції.