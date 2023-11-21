Впрочем, эта цифра может быть значительно больше. По данным депутата Мариупольского горсовета Дмитрия Забавина, которые он озвучил в эфире 24 Канала, говорится о 70 тысячах. Происходит постоянная миграция.
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Население Мариуполя
Россияне хотят "выровнять" показатель с количеством местного населения и тех, кого они привезли. В настоящее время во временно оккупированном городе проживает около 100 тысяч коренных мариупольцев.
Почему свозят – для них это понятные, покорные россияне, которые будут выполнять все, что скажет власть. Они привыкли к этому, а украинцы выражают свои протесты,
– объяснил депутат горсовета.
Дмитрий Забавин о ситуации в Мариуполе: смотреть видео
Дмитрий Забавин не исключает факт, что в Мариуполе есть коллаборанты. Но большинство местных ждет деоккупацию города. И даже фактически в условиях концлагеря выражают свое недовольство.
"Те, кто ждал россиян, – разочаровались. Не оправдались их ожидания. Россияне видят, что местное население их не воспринимает. Поэтому этими гастрабайтерами хотят натянуть цифру жителей", – добавил он.
Какая ситуация в Мариуполе: последние новости
- Оккупанты не готовы к зиме. Около половины домов в Мариуполе не отапливаются. Местным остается надеяться на электроотопление, но не исключены блекауты.
- Россияне проводят чистки в селах вблизи Мариуполя. Враг обыскивает дома людей, проверяет документы под разными предлогами. Цель таких действий – найти и арестовать проукраинское население.
- Враги активизировали свою работу в Мариупольском порту. Идет она даже ночью. Там значительно увеличилось количество кораблей, но оккупанты действуют осторожно, чтобы их суда не попали под санкции.