Впрочем, эта цифра может быть значительно больше. По данным депутата Мариупольского горсовета Дмитрия Забавина, которые он озвучил в эфире 24 Канала, говорится о 70 тысячах. Происходит постоянная миграция.

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Население Мариуполя

Россияне хотят "выровнять" показатель с количеством местного населения и тех, кого они привезли. В настоящее время во временно оккупированном городе проживает около 100 тысяч коренных мариупольцев.

Почему свозят – для них это понятные, покорные россияне, которые будут выполнять все, что скажет власть. Они привыкли к этому, а украинцы выражают свои протесты,

– объяснил депутат горсовета.

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Дмитрий Забавин не исключает факт, что в Мариуполе есть коллаборанты. Но большинство местных ждет деоккупацию города. И даже фактически в условиях концлагеря выражают свое недовольство.

"Те, кто ждал россиян, – разочаровались. Не оправдались их ожидания. Россияне видят, что местное население их не воспринимает. Поэтому этими гастрабайтерами хотят натянуть цифру жителей", – добавил он.

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