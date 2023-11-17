Маріупольська міська рада поділилася фрагментом інтерв'ю з одним із російських загарбників. На цьому відео окупант зізнається у воєнних злочинах у Маріуполі.

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Що розповів окупант

Росіянин зізнався, що під час блокади Маріуполя окупанти застосовували вогнемети проти мирного населення.

Ну і через якийсь день почали район цей ми "обробляти", там приватний сектор, з цих, з "Джмелів". Ось я з даху школи тоді, коротше, як давай пуляти один за одним,

– зізнався окупант.

Після цього він ночував у підвалі навчального закладу та замислювався над тим, що у будинках та підвалах могли ховатися цивільні люди. Під час зізнання росіянин зауважив, що вогнемет "Джміль" здатний "вирвати" підвал. Він назвав свої розмірковування щодо вбивства мирних маріупольців "неприємними думками".

Окупант зізнається у воєнних злочинах в Маріуполі: дивіться відео



У Маріупольській міській раді зауважили, що росіяни зізнаються у воєнних злочинах, як між словом. Там висловили сподівання, що кожен загарбник понесе відповідальність за смерті, руїни та сльози.

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