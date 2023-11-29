Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что организаторы движения попытаются консолидировать ультраправые силы в Мариуполе. Также их цель – разжечь вражду среди людей. Впоследствии это может привести к более глубоким конфликтам в обществе, которые выплеснутся на улицы.

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"Сито" для украинцев

"Русскую дружину" основал мариуполец Денис Стечкин, известный в городе как "мелкий уголовник". С началом войны он бежал в оккупированный Крым. А теперь вернулся в Мариуполь, чтобы взбудоражить общественность.

Под прикрытием организации "Русская дружина" будет формироваться ультранационалистическое движение, которое станет потенциалом не только для мобилизации, но и костяком для проукраинского движения.

Кроме того, создание этой организации является частью крупного плана России по переселению украинцев из города Мариуполь.

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Начнутся конфликты на улицах, будут выбивать мигрантов, которых много в Мариуполе. Все это приведет к взрыву репрессий, насилию. У наших людей нет другого выбора, чем выезжать из Мариуполя, покинул свои дома,

– объяснил Андрущенко.

Таким образом формируется нарратив для людей: или ты с нами, или против нас. Создается очередное "сито" для украинцев, которые должны или стать "русскими", или решать, где им дальше жить.

Важно! Россияне прибегают к зачисткам в оккупированном Мариуполе, ведь таким образом ищут представителей украинского подполья. Оккупанты устраивают проверки в населенных пунктах, предварительно закрыв их на въезд и выезд. Они обыскивают дома, проводят допрос местных жителей, проверяют гаджеты. Если находят что-нибудь подозрительное, то забирают.

Что известно о так называемой "Русской дружине"