Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, прокомментировав взрывы в Мариуполе 14 декабря. "Бавовна" получилась действительно мощной.
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Что удалось уничтожить
Как отметил Андрющенко, произошло два взрыва в Мариуполе. Первый случился на территории местного бетонного завода, второй – за торговым центром "Порт Сити".
Известно, что вблизи ТРЦ было месторасположение техники, необходимой для систем ПВО оккупантов. Также недавно там парковали и другую военную технику. На заводе удалось уничтожить много оборудования для производства бетона. Оккупанты используют его для строительства оборонительных сооружений.
В Мариуполе находится большое количество российских ПВО. Прекрасно, что удалось поразить цели в самом городе.
Интересный кейс. ПВО вокруг города действительно слишком много. Мариуполь является одной из первых линий защиты от воздушных целей, летящих на территорию России в направлении Ростова и Приморско-Ахтарска, откуда часто запускают "Шахеды". ПВО не было слышно. Поэтому это может натолкнуть на факт, что у нас есть какое-то интересное оружие, против которого Россия не способна реагировать,
– рассказал Андрющенко.
Взрывы в Мариуполе: коротко
- Последствия взрывов в Мариуполе оказались очень удачными. Об этом, как заметил Андрющенко, говорит и реакция оккупантов. Местная "власть" пытается скрыть инцидент. А в местных телеграм-каналах уже "подчищали" информацию о взрывах.
- Кроме того, недавно партизаны взорвали авто офицера оккупантов, служащиго в кавказском подразделении. Случилось это на улице Нестерова.
- Известно, что в Мариуполе раздался взрыв и 2 декабря. Тогда была информация, что под удар попала территория Мариупольского металлургического завода. Там была одна из баз оккупантов.