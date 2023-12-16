Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, прокомментировав взрывы в Мариуполе 14 декабря. "Бавовна" получилась действительно мощной.

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Что удалось уничтожить

Как отметил Андрющенко, произошло два взрыва в Мариуполе. Первый случился на территории местного бетонного завода, второй – за торговым центром "Порт Сити".

Известно, что вблизи ТРЦ было месторасположение техники, необходимой для систем ПВО оккупантов. Также недавно там парковали и другую военную технику. На заводе удалось уничтожить много оборудования для производства бетона. Оккупанты используют его для строительства оборонительных сооружений.

В Мариуполе находится большое количество российских ПВО. Прекрасно, что удалось поразить цели в самом городе.

Интересный кейс. ПВО вокруг города действительно слишком много. Мариуполь является одной из первых линий защиты от воздушных целей, летящих на территорию России в направлении Ростова и Приморско-Ахтарска, откуда часто запускают "Шахеды". ПВО не было слышно. Поэтому это может натолкнуть на факт, что у нас есть какое-то интересное оружие, против которого Россия не способна реагировать,

– рассказал Андрющенко.

Взрывы в Мариуполе: коротко