Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни знову зазнали втрат у живій силі. Поки що вони поранені, але їх стан важкий. Тож, імовірно, з "трьохсотих" вони стануть "двохсотими".

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Зокрема, за даними радника, щонайменше 10 окупантів перебувають у важкому стані в лікарні.

Вчора ввечорі жителі тимчасово окупованого Маріуполя чули вибухи. За попередньою інформацією, прилетіло на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де російські окупанти зберігали БК та техніку. Крім того, є поранені – мінімум 10 військових вивезли до шпиталю у важкому стані,

– повідомив Андрющенко.

Розташування баз окупантів / Фото з телеграму Андрющенка

Ситуація в окупованому Маріуполі