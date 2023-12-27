Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что с одной стороны, на всякий случай, чтобы город не "взорвался". Ведь в Мариуполе нет тепла и света. В городе плохие условия.
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"Люди бастуют. Опять же те, кого выселили из домов. На всякий случай держат", – сказал Андрющенко.
С другой стороны, ОМОН "держит в узде" российских мигрантов. Их в последнее время вылавливают там, где они живут. К примеру, в многоэтажках. А оттуда уже забирают в военкомат.
Оттуда они уезжают на фронт. То есть исчезают. Был рынок, где они нанимались на работу. Этого рынка уже нет. Весь воюет, наверное,
– сказал советник городского головы Мариуполя.
Оккупанты "прячутся"
Российский ОМОН вместе с росгвардией иногда частично сопровождает грузовики. В них перевозят много грузов военного назначения, хотя россияне пытаются их замаскировать под гражданские или выпускать без каких-либо знаков.
"Они так искренне "прячутся", что всегда с ними сопровождение либо ОМОНа, либо росгвардии. Базируются они в Центральном районе города. Знаем, где", – отметил Петр Андрющенко.
27 декабря к российским силовикам должен приехать с проверкой один из российских генералов. Ведь захватчики там пытаются увеличивать контингент ОМОНа. А оттуда распространять его на всю временно оккупированную территорию Донецкой области – Волновахский, Новоазовский и Мариупольский районы.
"База будет у них непосредственно в Мариуполе. Сами они из Санкт-Петербурга", – добавил советник городского головы Мариуполя.
Что происходит в Мариуполе: новости
- Россияне рядом с руинами Драмтеатра во временно оккупированном Мариуполе, где погибли около 600 человек, установили новогоднюю ёлку. В городе провели "праздник" в честь её открытия.
- Вечером 24 декабря в Мариуполе было громко. Там были мощные взрывы. "Хлопок" произошел в Кальмиусском районе города. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что прилетело в районе Мирный на территории завода.
- Захватчики проводят, в частности, в Мариуполе незаконные судилища над украинскими военными. За последний месяц враг провел незаконные "суды" над 25 защитниками.