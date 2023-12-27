Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что с одной стороны, на всякий случай, чтобы город не "взорвался". Ведь в Мариуполе нет тепла и света. В городе плохие условия.

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"Люди бастуют. Опять же те, кого выселили из домов. На всякий случай держат", – сказал Андрющенко.

С другой стороны, ОМОН "держит в узде" российских мигрантов. Их в последнее время вылавливают там, где они живут. К примеру, в многоэтажках. А оттуда уже забирают в военкомат.

Оттуда они уезжают на фронт. То есть исчезают. Был рынок, где они нанимались на работу. Этого рынка уже нет. Весь воюет, наверное,

– сказал советник городского головы Мариуполя.

Оккупанты "прячутся"

Российский ОМОН вместе с росгвардией иногда частично сопровождает грузовики. В них перевозят много грузов военного назначения, хотя россияне пытаются их замаскировать под гражданские или выпускать без каких-либо знаков.

"Они так искренне "прячутся", что всегда с ними сопровождение либо ОМОНа, либо росгвардии. Базируются они в Центральном районе города. Знаем, где", – отметил Петр Андрющенко.

27 декабря к российским силовикам должен приехать с проверкой один из российских генералов. Ведь захватчики там пытаются увеличивать контингент ОМОНа. А оттуда распространять его на всю временно оккупированную территорию Донецкой области – Волновахский, Новоазовский и Мариупольский районы.

"База будет у них непосредственно в Мариуполе. Сами они из Санкт-Петербурга", – добавил советник городского головы Мариуполя.

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