Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что в городе до сих пор есть существенные проблемы с отоплением. Около 50% домов, куда можно подать теплоноситель, до сих пор находятся без обогрева.

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Захватчики пробуют распространять электрические обогреватели. Однако это не решает проблему. Из-за перегрузки системы многие мариупольцы сидят без электричества. Поэтому часто у жителей нет ни тепла, ни света.

Люди умирают в очередях

Как отметил Забавин, местные жители часто буквально простаивают свою жизнь в очередях. Пенсионеры вынуждены ждать по несколько часов на улице, чтобы получить деньги.

То, от чего Украина избавилась, россияне вернули на оккупированные территории. Люди просто умирают в очередях в пенсионные отделения. 80 – 85 летние люди стоят в очередях по 3 – 5 – 6 часов в морозе. Их не пускают внутрь,

– сказал Забавин.

Также в городе постоянно транспортный коллапс. Оккупанты не могут обеспечить общественным транспортом 100 тысяч жителей, живущих под оккупацией. До войны население Мариуполя насчитывало около 500 тысяч человек.

Ситуация в Мариуполе: коротко