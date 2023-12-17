Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що в місті досі є суттєві проблеми з опаленням. Близько 50% будинків, куди реально подати теплоносій, досі перебувають без обігріву.

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Загарбники пробують розповсюджувати електричні обігрівачі. Однак це не вирішує проблему. Через перевантаження системи багато маріупольців сидять без електрики. Тому часто в мешканців немає ні тепла, ні світла.

Люди вмирають в чергах

Як наголосив Забавін, місцеві мешканці часто буквально простоюють своє життя в чергах. Пенсіонери змушені чекати по кілька годин на вулиці, щоб отримати гроші.

Те, від чого Україна позбулася, росіяни повернули на окуповані території. Люди просто помирають в чергах до пенсійних відділень. 80 – 85 річні люди стоять в чергах по 3 – 5 – 6 годин на морозі. Їх не пускають всередину,

– сказав Забавін.

Також в місті постійно транспортний колапс. Окупанти не можуть забезпечити громадським транспортом 100 тисяч мешканців, які живуть під окупацією. До війни населення Маріуполя налічувало близько 500 тисяч людей.

Ситуація в Маріуполі: коротко