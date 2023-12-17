Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що в місті досі є суттєві проблеми з опаленням. Близько 50% будинків, куди реально подати теплоносій, досі перебувають без обігріву.
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Загарбники пробують розповсюджувати електричні обігрівачі. Однак це не вирішує проблему. Через перевантаження системи багато маріупольців сидять без електрики. Тому часто в мешканців немає ні тепла, ні світла.
Люди вмирають в чергах
Як наголосив Забавін, місцеві мешканці часто буквально простоюють своє життя в чергах. Пенсіонери змушені чекати по кілька годин на вулиці, щоб отримати гроші.
Те, від чого Україна позбулася, росіяни повернули на окуповані території. Люди просто помирають в чергах до пенсійних відділень. 80 – 85 річні люди стоять в чергах по 3 – 5 – 6 годин на морозі. Їх не пускають всередину,
– сказав Забавін.
Також в місті постійно транспортний колапс. Окупанти не можуть забезпечити громадським транспортом 100 тисяч мешканців, які живуть під окупацією. До війни населення Маріуполя налічувало близько 500 тисяч людей.
Ситуація в Маріуполі: коротко
- Ввечері 14 грудня в Маріуполі було чутно два вибухи. Перший стався на бетонному заводі, другий – за торговим центром "Порт Сіті".
- Того ж дня в Маріуполі підірвали автівку. В ній перебував російський офіцер одного з кавказьких підрозділів.
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що загарбники розширюють оборонні лінії навколо Маріуполя. Вони також мінують мости.