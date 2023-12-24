После 21:00 в Мариуполе было очень громко. Взрывы слышали во всех районах города.

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"Праздник хлопка"

Во временно оккупированном городе происходит "нечто взрывное". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что оккупанты попытались объяснить сильные звуки в городе фейерверком, а также работой ПВО.

Затем чиновник уточнил, что "хлопок" "резвился" в Кальмиусском районе города.

Андрющенко также добавил, что прилет произошел в районе Мирный на территории завода.

Справка: Мирный – исторический район в пределах административного Кальмиусского района Мариуполя. Здесь расположены частный сектор, промышленные предприятия, в частности, хладокомбинат, склады и т.д.

В небе приятное зарево славит рождение Сына Божия судя по предварительным данным то ли парковкой техники, то ли складом... Утром будем знать. Праздник Святвечер такой, как надо,

– прокомментировал "взрывной" инцидент в Мариуполе чиновник.

Где еще на оккупированных территориях окупантов поздравляли с Рождеством