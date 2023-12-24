После 21:00 в Мариуполе было очень громко. Взрывы слышали во всех районах города.
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"Праздник хлопка"
Во временно оккупированном городе происходит "нечто взрывное". Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Он отметил, что оккупанты попытались объяснить сильные звуки в городе фейерверком, а также работой ПВО.
Затем чиновник уточнил, что "хлопок" "резвился" в Кальмиусском районе города.
Андрющенко также добавил, что прилет произошел в районе Мирный на территории завода.
В небе приятное зарево славит рождение Сына Божия судя по предварительным данным то ли парковкой техники, то ли складом... Утром будем знать. Праздник Святвечер такой, как надо,
– прокомментировал "взрывной" инцидент в Мариуполе чиновник.
Где еще на оккупированных территориях окупантов поздравляли с Рождеством
- Так, вечером в оккупированной Горловке произошел сильный пожар. Пылал торговый центр "Галактика". Россияне сообщают о четырех раненых. Кроме того, они написали, что в районе ТЦ было 15 прилетов.
- В оккупированном Токмаке на Запорожье – настоящий день "хлопка". Там раздавались взрывы и утром, и вечером. Они были настолько сильными, что их слышали все жители города. Оккупанты жаловались на ракетную атаку.