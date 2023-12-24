Вечер 24 декабря для оккупантов невеселый: были взрывы в Мариуполе и Токмаке. А теперь еще и горит ТЦ в Горловке.

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Что известно на этот момент

Украинские мониторинговые каналы сообщили о попадании в Горловке, но не сообщили деталей.

Российские паблики сообщили о сильном пожаре в Горловке. И хотя они заблюрили место пожара, но все равно назвали его – горит ТЦ "Галактика". Россияне сообщают о четырех раненых и якобы повторных прилетах.

Через некоторое время оккупанты решили нагнать страху и написали, что в районе ТЦ "Галактика" было целых 15 прилетов. Интересно, почему тогда так мало раненых. Но горит все равно живописно!

Большой пожар в ТЦ "Галактика" в Горловке 24 декабря 2023: смотрите видео

Масштабы пожара впечатляют.

Пожар в Горловке после прилета / Фото российские телеграм-каналы

Где находится ТЦ "Галактика" в Горловке: показываем на карте

Адрес "Галактики" в Горловке – Маршала Жукова, 7. Раньше там был "Эпицентр", но в 2015 году компания закрыла магазины в зоне АТО. Сеть "Галактика" тоже торгует разными товарами для дома, но делает это на оккупированных территориях – в Донецке, Горловке, Енакиево, Макеевке и Мариуполе. Журналист Денис Казанский пошутил, что отжатый "Эпицентр" не принес россиянам счастья.

Любопытно! "Галактика" в Донецке уже горела после прилета летом 2022 года.

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