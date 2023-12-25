Приблизительно в шесть вечера Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.
25 декабря
24 декабря
Россияне атаковали Кропивницкий ракетами
В одно и то же время с угрозой "Шахедов" для Кировоградщины объявили ракетную опасность. В 19:17 Воздушные силы сообщили о ракете, которая летит в направлении Кропивницкого. Вскоре в городе раздались взрывы. Журналисты говорят, что их было два.
Оккупанты ударили 15 "Шахедами": что известно о ночной атаке
В ночь на 24 декабря россияне запустили по Украине 15 дронов-камикадзе. 14 из них были уничтожены средствами украинского ПВО. В Воздушных силах рассказали, что работа ПВО велась в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей. В частности, на Днепропетровщине наши защитники "приземлили" 4 вражеских беспилотника. К сожалению, из-за обломков сбитых "Шахедов" в Синельниковском районе есть повреждения. В Илларионовской общине повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Также задело и линию электропередач.
Враг массированно обстрелял Херсон
Вечером 23 декабря российские оккупанты нанесли по областному центру Херсонщины несколько ударов. В результате вражеской атаки, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Впоследствии местные власти уточнили, что противник попал по критической инфраструктуре – произошел прорыв на газовых сетях.
Известно также, что пять человек пострадали. Среди них – херсонцы 78, 68 и 63 лет, которым врачи оказали помощь на месте. Тем временем других двух мужчин, 21 и 39 лет, госпитализировали. Их состояние медики оценили как средней тяжести.
За прошедшие сутки враг выпустил по Херсону 71 снаряд. В результате обстрелов Херсона 4 человека погибли, 9 получили ранения.