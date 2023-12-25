24 декабря вечером стало известно, что враг запустил "Шахеды". Куда двигались враждебные цели, передает 24 Канал.

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В каких областях була опасность БПЛА

Приблизительно в шесть вечера Воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.

25 декабря

00:47 Отбой воздушной тревоги в Херсонской и Одесской областях. Угроза "Шахедов" прошла. Надеемся, рождественская ночь будет спокойной, насколько это вообще возможно.

00:09 Воздушные силы предупредили: "Ударные вражеские БПЛА двигаются в направлении Одессы с Черного моря". В Одесской области объявили воздушную тревогу.

00:02 Воздушная тревога остается в Херсонской области. В остальных областях – отбой.

24 декабря

22:31 Группа ударных вражеских БПЛА в Кировоградской области, заходят с юго-востока.

22:19 Несколько новых групп ударных вражеских БПЛА двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.

22:05 Ударные БПЛА в Полтавской области.

21:58 В Одессе прозвучали повторные взрывы.

21:54 Как сообщают источники 24 Канала, в Одессе раздался взрыв.

21:47 Ударные вражеские БПЛА зашли в Хмельницкую область и приближаются к Староконстантинову.

21:45 Несколько групп ударных вражеских БПЛА двигаются в направлении Одессы и Черноморска из Черного моря.

21:23 Группа ударных вражеских БПЛА продолжают движение севернее Винницы на границе с Житомирской областью, вектор движения западный в направлении Староконстантинова.

21:20 Та группа, которая двигалась на Днепр, изменила направление и также двигается на Павлоград.

21:15 Местные власти Кировоградщины сообщили о работе ПВО в пределах области. Предварительно, без жертв и разрушений.

21:15 Группы вражеских БПЛА разделились и изменили направление движения, из Харьковской области вернулись на Днепропетровщине и двигаются в направлении Днепра с юга и в направлении Павлоград с севера.

21:01 Черкасская область – отбой воздушной тревоги.

20:44 Ударные вражеские БПЛА продолжают движение в западном направлении и заходят в Винницкую область.

20:34 Несколько групп ударных БПЛА приближаются к Харьковской области с юга.

20:09 Ударные БПЛА входят в Черкасскую область с вектором движения на запад.

18:55 Вражеские ударные БПЛА вошли в Кировоградскую область, двигались в направлении Кропивницкого.

18:30 Несколько групп ударных вражеских БПЛА двигались между Николаевом и Кривым Рогом в направлении Вознесенска.

Россияне атаковали Кропивницкий ракетами

В одно и то же время с угрозой "Шахедов" для Кировоградщины объявили ракетную опасность. В 19:17 Воздушные силы сообщили о ракете, которая летит в направлении Кропивницкого. Вскоре в городе раздались взрывы. Журналисты говорят, что их было два.

Оккупанты ударили 15 "Шахедами": что известно о ночной атаке

В ночь на 24 декабря россияне запустили по Украине 15 дронов-камикадзе. 14 из них были уничтожены средствами украинского ПВО. В Воздушных силах рассказали, что работа ПВО велась в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей. В частности, на Днепропетровщине наши защитники "приземлили" 4 вражеских беспилотника. К сожалению, из-за обломков сбитых "Шахедов" в Синельниковском районе есть повреждения. В Илларионовской общине повреждены 6 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Также задело и линию электропередач.

Враг массированно обстрелял Херсон

Вечером 23 декабря российские оккупанты нанесли по областному центру Херсонщины несколько ударов. В результате вражеской атаки, в нескольких районах города вспыхнули пожары. Впоследствии местные власти уточнили, что противник попал по критической инфраструктуре – произошел прорыв на газовых сетях.

Известно также, что пять человек пострадали. Среди них – херсонцы 78, 68 и 63 лет, которым врачи оказали помощь на месте. Тем временем других двух мужчин, 21 и 39 лет, госпитализировали. Их состояние медики оценили как средней тяжести.

За прошедшие сутки враг выпустил по Херсону 71 снаряд. В результате обстрелов Херсона 4 человека погибли, 9 получили ранения.