24 грудня увечері стало відомо, що ворог запустив "Шахеди". Куди рухаються ворожі цілі, передає 24 Канал.

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В яких областях існує небезпека БпЛА

Приблизно о шостій вечора Повітряні сили попередили про загрозу безпілотників для Херсонської та Миколаївської областей.

20:44 Ударні ворожі БпЛА продовжують рух у західному напрямку та заходять у Вінницьку область.

20:34 Декілька груп ударних БпЛА наближаються до Харківської області з півдня.

20:09 Ударні БпЛА заходять у Черкаську область з вектором руху на захід.

18:55 Ворожі ударні БпЛА зайшли у Кіровоградську область, рухалися у напрямку Кропивницького.

18:30 Декілька груп ударних ворожих БпЛА рухалися між Миколаєвом та Кривим Рогом у напрямку Вознесенська.

Росіяни атакували Кропивницький ракетами

Водночас із загрозою "Шахедів" для Кіровоградщини оголосили ракетну небезпеку. О 19:17 Повітряні сили повідомили про ракету, яка летить у напрямку Кропивницького. Незабаром у місті пролунали вибухи. Журналісти кажуть, що їх було два.

Окупанти вдарили 15 "Шахедами": що відомо про нічну атаку

У ніч проти 24 грудня росіяни запустили по Україні 15 дронів-камікадзе. 14 з них були знищені засобами української ППО. У Повітряних силах розповіли, що робота ППО велася у межах Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропетровської та Хмельницької областей. Зокрема, на Дніпропетровщині наші захисники "приземлили" 4 ворожі безпілотники. На жаль, через уламки збитих "Шахедів" у Синельниківському районі є пошкодження. В Іларіонівській громаді пошкоджені 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Також зачепило й лінію електропередач.

Ворог масовано обстріляв Херсон

Увечері 23 грудня російські окупанти завдали по обласному центру Херсонщини кілька ударів. Унаслідок ворожої атаки, у кількох районах міста спалахнули пожежі. Згодом місцева влада уточнила, що противник поцілив по критичній інфраструктурі – стався прорив на газових мережах.

Відомо також, що п’ятеро людей постраждали. Серед них - херсонці 78, 68 та 63 років, яким лікарі надали допомогу на місці. Тим часом інших двох чоловіків, 21 та 39 років госпіталізували. Їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.

За минулу добу загалом ворог випустив по Херсону 71 снаряд. Внаслідок обстрілів Херсона 4 людини загинули, 9 отримали поранення.