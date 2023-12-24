Ввечері 23 грудня росіяни атакували Україну "Шахедами". Повітряна тривога тривала і в Дніпропетровській області, там активно працювала ППО. На жаль, уламки збитих дронів пошкодили будинки.

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Наслідки ворожої атаки

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері росіяни скерували дрони-камікадзе по регіону.

Через уламки збитих "Шахедів" у Синельниківському районі є пошкодження. Частини дронів впали в Іларіонівській громаді, внаслідок чого пошкоджені 6 приватних будинків та 2 господарські споруди. Подекуди у людей вибиті вікна.

Крім цього, зачепило й лінію електропередач.

Знаю, ви вірите у наших оборонців. Втім, безпека і у ваших руках. Пам'ятайте про елементарні правила та дотримуйтесь їх,

– наголосив Сергій Лиса.

Після цього ніч в області минула спокійно. Без звуків артилерії та ракетних атак.

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Ввечері сили ППО знищили аж 4 безпілотники у Дніпропетровській області. По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. А ще два саме на Синельниківщині, де уламки завдали руйнувань.

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