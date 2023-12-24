У Генштабі розповіли, якою була ніч проти 24 грудня 2023 року. Зокрема, на фронті відбулось 81 бойове зіткнення.

Дивіться також Атака дронами, робота ППО на Хмельниччині: хронологія 669 дня війни

Що відомо про атаку на Україну

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 безпілотників типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 15 ударних дронів знищено,

– заявили військові.

Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, що окупанти спрямували через південний напрямок 6 безпілотників.

"Всі вони були знищені: 4 – на Миколаївщині та по одному – на Дніпропетровщині та Кіровоградщині. Сили ППО відпрацювали досить результативно. Але деякі дрони пройшли повз нашу зону (відповідальності - 24 канал). Будемо сподіватися, що їх наздогнали наші колеги на інших напрямках", – розповіла речниця Сил оборони Півдня України.

Що відомо про нічну атаку окупантів