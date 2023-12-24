В Генштабе рассказали, какой была ночь на 24 декабря 2023 года. В частности, на фронте произошло 81 боевое столкновение.
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Что известно об атаке на Украину
Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 беспилотников типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны 15 ударных дронов уничтожено,
– заявили военные.
Впоследствии в Воздушных силах ВСУ уточнили, что наши военные сбили 14 из 15 дронов-камикадзе типа "Шахед". Они атаковали из района Приморско-Ахтарска. Украинские бойцы сбивали дроны в:
- Николаевской,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Днепропетровской,
- Хмельницкой областях.
Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что оккупанты направили через южное направление 6 беспилотников.
"Все они были уничтожены: 4 – на Николаевщине и по одному – на Днепропетровщине и Кировоградщине. Силы ПВО отработали достаточно результативно. Но некоторые дроны прошли мимо нашей зоны (ответственности – 24 Канал). Будем надеяться, что их догнали наши коллеги по другим направлениям", – рассказала представитель Сил обороны Юга Украины.
Что известно о ночной атаке оккупантов
- Воздушные силы ВСУ начали предупреждать об опасности атаки дронами еще ориентировочно в 19:06 24 декабря. В частности, тогда опасность была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.
- Впоследствии "красной" стала также Запорожская область. Дроны летели и в направлении Днепропетровщины, далее – в направлении Кировоградской области.
- Опасно было в Черкасской, Винницкой, Хмельницкой областях. Военные предупреждали об опасности и в Староконстантинове.