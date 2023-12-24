12:06, 24 декабря

Жозеп Боррель призвал более активно поддерживать Украину. Это связано с тем, что он убежден – российский президент Владимир Путин не настроен прекращать полномасштабную войну в ближайшее время.

Более того, Боррель сказал, что нужно готовиться к длительному конфликту с высокой интенсивностью.