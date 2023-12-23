О главных новостях 23 декабря, ситуации на поле боя, новых военных преступлениях россиян, борьбе украинцев на фронте, в тылу и международной арене пишет 24 Канал.
Интересно Россияне "погубили" телефоны в Херсонской области: там нашли фото почти всей роты
Эстония готова выдать Украине военнообязанных
Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что его страна готова выдавать военнообязанных украинцев. В Эстонии уже предлагают заключить соответствующее соглашение.
В Днепре прогремели взрывы.
Сотрудники ГБР разоблачили руководителя аппарата КГВА на содействии столичным депутатам в уклонении от несения военной службы. Он незаконно "направлял" депутатов из воинской части якобы в командировку в военную администрацию Киева.
Какая ситуация на Таврическом направлении
В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что оккупанты нанесли 13 авиаударов, провели 46 боевых столкновений и совершили 924 артобстрела.
Россияне понесли значительные потери – в общей сложности 499 человек. Также уничтожены 37 единиц военной техники. В частности, 2 танка, 11 ББМ, 8 артсистем, 1 ПТРК, 14 автомобилей, 1 единица спецтехники – комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" и 1 склад боеприпасов. Еще 34 единицы техники врага повреждены.
В Донецкой области оккупанты убили 1 человека, еще 10 - ранили
В МВД сообщили, что:
- два авиаудара россияне нанесли по Торецку, ранили 4 человека. Разрушения получили 20 многоквартирных и 5 частных домов, объекты социальной инфраструктуры;
- одну авиабомбу Россия сбросила на Екатериновку. Погиб человек. Повреждены 16 частных домов, гараж, автомобиль, газопровод, ЛЭП;
- из артиллерии оккупанты били по Кураховому – ранили человека. Повреждены 5 многоквартирных и 4 частных дома, автомобили, гараж;
- Авдеевку российские войска атаковали из "Градов" и артиллерии. Травмировано гражданское лицо;
- из "Ураганов" и артиллерии враг бил по селу Новоселовка Первая – ранили троих человек;
- еще одно гражданское лицо получило ранения во время артобстрела в Антоновке;
- в течение суток оккупанты нанесли по гражданскому населению 17 ударов.
Оккупанты "воюют" с медициной в Херсоне
Начальник Херсонской ГВА рассказал, что в результате вечерних вражеских обстрелов повреждено заведение здравоохранения
Последствия российского обстрела: смотрите видео
В Харьковской области следователи задокументировали последствия военных преступлений россиян
- В селе Кондрашовка Купянского района разрушен частный дом.
- В результате обстрела в селе Липцы Харьковского района повреждены частные дома.
- Также под обстрелами находились села Ветеринарное Харьковского района, Волчанск, Малая Волчья, Бударки Чугуевского района, Уды Богодуховского района, Синковка, Петропавловка, Ивановка Купянского района и другие населенные пункты.
По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.
Россияне продолжают применять FPV-дроны и БПЛА разных модификаций с поразительными функциями. В Силах обороны Юга сообщили, что зафиксировано 3 удара и 8 сбросов осколочных боеприпасов по населенным пунктам Херсонщины: Кизомис, Ольговка, Новоберислав, Приднепровское, Змиевка, Саблуковка, Михайловка и Золотая Балка. Один человек получил ранения.
Путин совсем не желает вести переговоры
Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что не видит изменений в позиции президента России по поводу войны против Украины.
"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – подчеркнул Ламбсдорф.
В ОК "Север" сообщили, что российские захватчики продолжают обстреливать пограничные территории Черниговской и Сумской областей. За сутки насчитано 8 обстрелов (68 взрывов) из разных видов вооружения.
В Днепропетровской области сбили дроны
Глава ОВА поблагодарил защитников неба за точную работу. Заметил, что защитники приземлили 2 вражеских дрона в Криворожском районе.
Кировоградщина была под массированным ракетным ударом
Глава ОВА сообщил, что сегодня Кировоградщина под массированным ракетным ударом.
Отработали защитники неба. Цели над Кропивницким и Александрийским районом уничтожены,
– подчеркнул Райкович.
Добавил, что обломками повредило крыши домов, заборы, авто. Информация о пострадавших отсутствует.
В укрытии киевской школы во время воздушной тревоги 22 декабря обрушился потолок. В то время там находились школьники, глава КГВА сообщил, что последствия аварии полностью устранили.
Командующий ООС заявил, что на границе с Беларусью ситуация может измениться в любой момент.
Мы развиваем систему оборонительных рубежей, постоянно тренируем войска, поддерживаем их обучение, тем самым давая понять потенциальному противнику, что в случае вторжения у него не будет шансов на успех,
– отметил Наев.
Российские ДРГ периодически прибегают к провокациям и пытаются зайти на территорию Украины. Однако все попытки врага останавливаются до пересечения государственной границы.
ВражескимДРГ противостоят противодиверсионные резервы, аккумулированные на соответствующих рубежах. В ОК "Север" подчеркнули, что задача таких подразделений – ликвидировать диверсионные группы или выдворить их обратно в Россию.
Воздушные силы сообщили об отбое угрозы для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей.
"Хлопок" в Токмаке: погибли несколько окупантов
21 декабря во временно оккупированном Токмаке раздались взрывы там, где враг разместил свою администрацию и полицию. Мэр Мелитополя отметил, уже есть информация, что несколько российских военных и служащих погибли.
Снова взрывы в Кропивницком.
Игнат сказал, что ликвидация Су-34 изменит для россиян
В эфире 24 Канала Юрий Игнат отметил, что чрезвычайно важно сегодня такими потерями, сбиванием самолетов влиять на российских летчиков.
"Они там сейчас задумались, стоит ли так рисковать. Командование отправило их насмерть", – подчеркнул спикер.
В Кропивницком прогремели повторные взрывы.
Взрывы в Кропивницком.
На фронте погиб известный рефери Эльчин Мурадов
Украинское спортивное сообщество получило очередное ужасное известие с передовой. Защищая на фронте свободу и независимость родной страны, домой на щите вернулся боксерский судья Эльчин Мурадов.
Повторные взрывы в Кривом Роге.
Взрывы в Кривом Роге
В Кривом Роге прогремели взрывы. Затем на территории Днепропетровской области объявили тревогу. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.
Отражены 17 штурмов врага на левобережье Днепра
В зоне ответственности Сил обороны Юга отражены 17 штурмов врага на левобережье Днепра. Понеся потери, оккупанты отошли на свои позиции.
Защитники производят мощную контрбатарейную работу. Наносят огневое поражение по местам дислокации, огневым позициям и тылам врага.
"Атеш" нашел вражеское предприятие горюче-смазочных материалов
Агенты "Атеш" проверили предприятия и склады горюче-смазочных материалов в поселке Комсомольское, Симферопольского городского округа. Полностью закрытый от посторонних глаз и с наличием круглосуточной охраны объект активно эксплуатируется.
Координаты: 45.026816, 34.031473.
В ISW предположили, когда Украина может получить первые F-16
Точной даты, когда партнеры передадут Украине первые самолеты, пока нет. Впрочем, аналитики предположили, что наше государство может получить первую партию этих истребителей до конца 2023 года.
Какая ситуация в Луганской области
Глава Луганской ОВА сообщил, что количество обстрелов по освобожденным селам и позициям наших военных остается стабильно высоким. Оккупанты преимущественно бьют из артиллерии, танков, минометов. И во время артподготовки, и при наступлениях.
За прошедшие сутки враг давил на Купянском участке фронта, где привлекал еще и авиацию. Под огонь россиян попали Невское и Белогоровка на Лиманском направлении.
Россияне уничтожают угольную промышленность Донбасса
На временно оккупированной территории Донецкой области захватчики закрывают шахты как нерентабельные и не выплачивают задолженность по заработной плате шахтерам. Общий долг перед работниками составляет более 200 миллионов рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Только за 2023 год из шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10% от общего количества. Большинство шахт на ВОТ находятся в простое.
В России "большая обеспокоенность" из-за сбития 3 Су-34
Аналитики ISW отметили, что российские военкоры отреагировали на потерю 3 Су-34 "большим беспокойством" относительно возможностей противовоздушной обороны на Юге Украины.
Оккупанты нанесли 130 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 10 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
Какие последствия ночного обстрела Херсона
Начальник ГВА сообщил, что в результате вражеских обстрелов города ночью была повреждена контактная сеть. Поэтому пока нет возможности вывести троллейбусы на маршруты.
Специалисты КП "Херсонэлектротранс" в ближайшее время проведут работы по восстановлению сети. После устранения повреждений, все троллейбусы выйдут на линии.
Враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковщины
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил:
- артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов Харьковщины;
- от авиационных ударов потерпела Синьковка Купянского района;
- в 12:27 враг нанес удар по Купянску;
- около 13:00 оккупанты обстреляли Кондрашовку Купянского района. Разрушен частный дом. Потерпевших нет.
- В 15:20 произошел вражеский обстрел Липцев Харьковского района. Повреждены 3 частных дома.
- В 16:20 враг обстрелял Великий Бурлук Купянского района.
- За сутки взрывотехники ГСЧС обследовали более 3,1 гектара территории и 79 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.
Как враг вербует молодежь в Крыму
В Центре нацпротива сообщили, что на временно оккупированных территориях враг продолжает вербовать молодежь на войну против Родины. Так, в Крыму россияне производят набор на курсы оперирования FPV-дронами при ячейках ДОСААФ.
Попасть на курс можно только с согласия по окончании пойти "добровольцем" на захватническую войну против Украины.
Какая ситуация в морях: где есть вражеские корабли
В Черном и Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном – 4. В частности, 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.
За сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:
к Азовского моря – 13 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор;
к Черному морю – 5 судов из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
В ВМС подчеркнули, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).
Россия продолжает террор Херсонщины
Начальник Херсонской ОВА сообщил, что за минувшие сутки агрессор совершил 83 обстрела, выпустив 439 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА. По Херсону – 31.
Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.
Начальник ГВА уточнил, что 17 раз российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской общины и использовали 119 снарядов. Поражения зафиксированы в Садовом, Херсоне, Приднепровском, Антоновке и Инженерном.
3 человека получили ранения различной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь.
Потери России на утро 23 декабря
Силы обороны ликвидировали еще 1040 оккупантов, 3 самолета, 17 танков, 36 артиллерийских систем, 19 беспилотников, 51 единицу автомобильной техники и автоцистерн, 6 – специальной техники.
Потери врага / Инфографика Генштаба ВСУ
Враг обстреливает Сумщину
Ночью россияне совершили артобстрел Краснопольской общины. Зафиксированы 6 взрывов, сообщили в ОВА.
Фицо сделал очередные скандальные заявления
Прокремлевский премьер Словакии снова сделал несколько заявлений в пользу агрессора. Роберт Фицо сказал, что даже деньгами и всем западным оружием Украине якобы не удастся победить Россию на поле боя.
Россияне снова обстреляли Очаков
Виталий Ким сообщил, что вчера, 22 декабря, в 08:02 и 10:03 враг наносил артиллерийские обстрелы по Очакову и акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
Игнат рассказал, как удалось приземлить российские Су-34
Спикер командования Воздушных сил рассказал, что российские истребители удалось подловить, когда они выполняли рисковую операцию. В частности, пытались сбросить управляемые авиабомбы на большую глубину по линии столкновения.
Молниеносно и изящно (удалось уничтожить Су-34 – 24 Канал). Как любит организовывать командующий (воздушных сил). Не в первый раз уже. Так было на Брянском направлении и в Одесской области дважды, когда врага застали врасплох,
– констатировал Игнат.
Главное со сводки Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть жертвы и раненые среди гражданских.
- На Купянском направлении защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где оккупанты пытались прорвать оборону наших войск.
- Наши воины продолжают сдерживать агрессора, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Защитники наносят оккупантам значительные потери.
- На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
- На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий. Агрессор получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.
- Авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. ПВО уничтожила 3 истребителя-бомбардировщика Су-34.
Подразделения ракетных войск поразили 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления противника.
Защитники неба сбили все "Шахеды", которыми враг атаковал с вечера 22 декабря
В Воздушных силах сообщили, что украинские защитники сбили все 9 "Шахедов", которыми россияне атаковали с 6 вечера и до полуночи. Вражеские дроны уничтожили в пределах Одесской и Хмельницкой областей.
В Минобороны прокомментировали хищение на закупке снарядов
СБУ и Минобороны обнаружили хищение на 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов. Впоследствии в оборонном ведомстве сообщили, что работают над возвратом денег, которые перевели изготовителю боеприпасов в результате коррупционной схемы.
Мы их (деньги – 24 Канал) вернем, уже над этим работаем. Это был контракт, по которому была произведена проплата, но никаких поставок не было сделано,
– заявил руководитель управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк
В МВД Чехии ответили, есть ли у стрелка из Праги "отношение" к Украине
На брифинге 22 декабря глава МВД Чехии разрушил фейк о том, что стрелок имел хоть какое-то отношение к Украине.
Он (Давид Козак – 24 Канал) от рождения чех, выросший в чешской семье,
– подчеркнул Вит Ракушан.
Байден подписал оборонный бюджет США со средствами для Украины
Джо Байден подписал 22 декабря закон о ежегодных расходах на оборону США. Для Пентагона предусмотрена рекордная сумма в 886 миллиардов долларов.
В заявлении Белого дома не указана точная сумма помощи Украине. Reuters отмечает, что законопроект продолжает инициативу содействия безопасности до 2026 года. Это позволяет выделить 300 миллиардов долларов на программу в финансовом году, что заканчивается 30 сентября 2024 года, а также в следующем.
В Бердянске прогремели мощные взрывы
Вечером 22 декабря во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Их слышали более часа. Доносились до почти всех микрорайонов города.
Россияне атаковали Хмельницкий "Шахедами"
Вечером 22 декабря враг атаковал Хмельницкий дронами-камикадзе. Мэр поблагодарил сил ПВО за результативную работу
Командующий Воздушными силами потролил окупантов, обещавших "пощелкать" Patriot
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук потроил россиян, которые угрожали "пощелкать" Patriot. Он опубликовал скриншот новости из росСМИ, вышедшей еще в декабре 2022 года. В ней Путин угрожал, что "полускает" Patriot, которые получит Украина.
Совпадение? Не думаю!
– написал Олещук.