13:20, 23 декабря

Посол Германии в Москве Александер Граф Ламбсдорф заявил, что не видит изменений в позиции президента России по поводу войны против Украины.

"Путин только что подтвердил свои военные цели, он совсем не готов к переговорам", – подчеркнул Ламбсдорф.