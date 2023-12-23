04:35, 23 грудня

СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено,

– заявив керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.