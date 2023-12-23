Про головні новини 23 грудня, ситуацію на полі бою, нові воєнні злочини росіян, боротьбу українців на фронті, в тилу й міжнародній арені пише 24 Канал.
Цікаво Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти
Оборонці неба збили всі "Шахеди", якими ворог атакував з вечора 22 грудня
У Повітряних силах повідомили, що українські захисники збили всі 9 "Шахедів", якими росіяни атакували з 6 вечора й до опівночі. Ворожі дрони знищили в межах Одеськоїта Хмельницької областей.
У Міноборони прокоментували розкрадання на закупівлі снарядів
СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.
Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено,
– заявив керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.
У МВС Чехії відповіли, чи є у стрільця з Праги "стосунок" до України
На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною.
Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,
– наголосив Віт Ракушан.
Байден підписав оборонний бюджет США з коштами для України
Джо Байден 22 грудня підписав закон про щорічні витрати на оборону США. Для Пентагону передбачена рекордна сума у 886 мільярдів доларів.
У заяві Білого дому не вказана точна сума для допомоги Україні. Reuters зазначає, що законопроєкт продовжує ініціативу сприяння безпеці до 2026 року. Це дозволяє виділити 300 мільярдів доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також у наступному.
У Бердянську пролунали потужні вибухи
Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Долинали до майже всіх мікрорайонів міста.
Росіяни атакували Хмельницький "Шахедами"
Ввечері 22 грудня ворог атакував Хмельницький дронами-камікадзе. Мер подякував силам ППО за результативну роботу
Командувач Повітряних сил потролив окупантів, які обіцяли "полускати" Patriot
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, котрі погрожували "полускати" Patriot. Він опублікував скриншот новини з росЗМІ, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна.
Совпадєніє? Нє думаю!
– написав Олещук.