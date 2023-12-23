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Цікаво Росіяни "погубили" телефони на Херсонщині: там знайшли фото майже всієї роти

06:04, 23 грудня

Оборонці неба збили всі "Шахеди", якими ворог атакував з вечора 22 грудня

У Повітряних силах повідомили, що українські захисники збили всі 9 "Шахедів", якими росіяни атакували з 6 вечора й до опівночі. Ворожі дрони знищили в межах Одеськоїта Хмельницької областей.

04:35, 23 грудня

У Міноборони прокоментували розкрадання на закупівлі снарядів

СБУ й Міноборони виявили розкрадання на 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів. Згодом в оборонному відомстві повідомили, що працюють над поверненням грошей, які переказали виробнику боєприпасів в результаті корупційної схеми.

Ми їх (гроші – 24 Канал) повернемо, уже над цим працюємо. Це був контракт, за яким було здійснено проплату, але жодних поставок не було зроблено,
– заявив керівник управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк.

02:58, 23 грудня

У МВС Чехії відповіли, чи є у стрільця з Праги "стосунок" до України

На брифінгу 22 грудня очільник МВС Чехії вщент зруйнував фейк про те, що стрілець мав бодай якийсь стосунок з Україною.

Він (Давид Козак – 24 Канал) від народження чех, який виростав у чеській родині,
– наголосив Віт Ракушан.

02:22, 23 грудня

Байден підписав оборонний бюджет США з коштами для України

Джо Байден 22 грудня підписав закон про щорічні витрати на оборону США. Для Пентагону передбачена рекордна сума у 886 мільярдів доларів.

У заяві Білого дому не вказана точна сума для допомоги Україні. Reuters зазначає, що законопроєкт продовжує ініціативу сприяння безпеці до 2026 року. Це дозволяє виділити 300 мільярдів доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також у наступному.

01:49, 23 грудня

У Бердянську пролунали потужні вибухи

Ввечері 22 грудня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Їх чули впродовж понад години. Долинали до майже всіх мікрорайонів міста.

00:28, 23 грудня

Росіяни атакували Хмельницький "Шахедами"

Ввечері 22 грудня ворог атакував Хмельницький дронами-камікадзе. Мер подякував силам ППО за результативну роботу

00:13, 23 грудня

Командувач Повітряних сил потролив окупантів, які обіцяли "полускати" Patriot

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук потролив росіян, котрі погрожували "полускати" Patriot. Він опублікував скриншот новини з росЗМІ, яка вийшла ще у грудні 2022 року. У ній Путін погрожував, що "полускає" Patriot, які отримає Україна.

Совпадєніє? Нє думаю!
– написав Олещук.