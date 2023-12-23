Так, прем'єр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що його країна готує перші 18 винищувачів для доставки в Україну. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, що це означає.

Дивіться також Це план на роки: скільки західних літаків могли б кардинально змінити хід війни

Коли і які модифікації F-16 передадуть Україні

Ігнат підкреслив, що союзники лише готують літаки до передачі, і наразі не йдеться про те, що це станеться до кінця 2023 року. Крім того, ще треба дочекатися завершення навчання пілотів.

Все йде планомірно, як і передбачено домовленостями з партнерами, коаліцією країн, які допомагають нам переходити на новий для нас тип літака – F-16, що буде основним літаком на озброєнні наших Повітряних сил,

– наголосив речник.

Полковник розповів, що в країн, які планують надати Україні F-16, є кілька модифікацій цього літака, які позначаються блоками. Існує блок 15, 20, 30 і аж до 70 блоку. Кожен літак покращувався по мірі можливостей. Модернізація літака – процес непростий. Замінюється велика кількість бортового обладнання літака, переважно це радар, зазначає Ігнат.

Військовий уточнив, що які б модифікації F-16 Україні не надали б на перший час чи у перспективі, це вже буде модель, яка модернізується, і яку можна покращувати на підприємствах у Європі і США.

Ігнат наголосив, що Україну у винищувачі насамперед цікавить радар. "Нам потрібно бачити противника. Нам потрібно краще бачити повітряні цілі, такі, як, скажімо, крилаті ракети чи "Шахеди", – пояснив речник.

Ті F-16, які є на озброєння у партнерів і плануються до передачі Україні, мають вже зовсім інший арсенал озброєння, а саме ракети класу "повітря-повітря", що здатні знищувати надзвичайно ефективно будь-який тип повітряних цілей. Ігнат висловив сподівання, що F-16 зможуть потужно протистояти російській авіації на тому чи іншому напрямку.

У перспективі, якщо українські пілоти і вся аеродромна інфраструктура, інженери, наземний персонал будуть готові повністю експлатувати цей тип літака, то можна буде домовлятися про більш сучасні моделі – ті, які вже отримують партнери, що передають Україні F-16.

Щодо питання чисельності літаків, то Ігнат запевнив: будь-яка кількість нам допоможе. Ворог не застосовує багато літаків одразу. Він використовує окремі групи ударників, які здійснюють авіаналіт і відходять на аеродром. Це може бути від 2 до 10 літаків. Саме за таким принципом сьогодні працюють і наші льотчики на Міг-29, Су-27 і Су-24,Су-25.

Речник Повітряних сил зазначив, що F-16 доведеться працювати в Україні у складних умовах, коли аеродроми постійно перебувають під ворожими обстрілами.

ISW: Україна отримає F-16 до початку Нового року

В Інституті вивчення війни припустили, що Україна, ймовірно, отримає першу партію F-16 до кінця 2023 року. Водночас експерти визнали, що Рютте, який раніше заявляв про підготовку перших двох десятків літаків до передачі Україні, не вказав, коли саме це відбудеться.

Також аналітики зазначили, що у стратегічному документі Міноборони Естонії було зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов'язалися пожертвувати F-16 Україні "до кінця року".

Нагадаємо, раніше наприкінці листопада президент Зеленський заявляв, що немає точної дати, коли Київ отримає F-16. Багато залежатиме від швидкості проходження навчання пілотами. Глава держави припустив, що перші винищувачі Україні передадуть у 2024 році.