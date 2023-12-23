Перемога залежить від цілого комплексу засобів, зокрема сухопутних, розвідувальних, морських. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що домінування у повітрі також є дуже важливим.

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Скільки літаків потрібно Україні

Для створення Повітряних сил західного типу Україні знадобляться роки. Адже мовиться не лише про самі винищувачі, а про багато інших можливостей. Наприклад, також потрібні літаки дальнього радіолокаційного стеження, які є "очима та мозком" авіації. Вони дозволяють виявляти та класифікувати цілі противника, наводити власну авіацію. Також є літаки-заправники, відповідна наземна інфраструктура, яка має забезпечувати їхню ефективну діяльність.

Для того, щоб Повітряні сили України могли змінити ситуацію та сприяли просуванню на землі, напевно, потрібно понад 100 літаків. Бажано, щоб із них хоча б одна ескадрилья була новою модифікацією F-16,

– сказав Давид Шарп.

Для створення потужного механізму в повітрі потрібні політичні рішення від країн Заходу, а також багаторічна робота, адже навчання персоналу та навіть досвідчених пілотів – це досить тривалий процес.

"Це не фантазії, а план на багато років вперед. Головне – почати, а Україна вже це зробила. Виконаний найважчий крок у правильному напрямку", – наголосив військовий оглядач.

Він додав, що рішення Заходу про передачу літаків колись вважалося фантастикою, але вже невдовзі винищувачі будуть в Україні. Далі потрібна наполеглива робота, нарощення кількості, якості та величезні інвестиції в авіаційну галузь. На її розвиток варто спрямовувати основні зусилля воєнно-промислового комплексу.

Коли літаки F-16 будуть в Україні