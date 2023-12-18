Багатоцільові винищувачі четвертого покоління F-16 не матимуть змоги допомогти Збройним силам України збивати різні балістичні ракети окупантів, проте вони будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Без F-16 не обійтися, – Ігнат розповів, що допоможе краще захистити Україну від російських атак

Як F-16 здатні допомогти Повітряним Силам України

Він зауважив, що F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика, як пояснює спікер, – це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету.

F-16 навряд чи буде якось допомагати у боротьбі з балістикою. Балістика – це наземні установки, які можуть у будь-якій точці спрацювати і випустити ракету,

– зазначив Ігнат.

Проти балістичних ракет F-16 не може працювати. Ігнат зазначив, що він може знищувати аеродинамічні цілі. Також працювати по наземних, надводних цілях.

Речник Повітряних Сил заявив, що українські льотчики і наземний персонал продовжують проходити підготовку на різних майданчиках.

За словами Ігната, географія цих майданчиків зростає, тому що кожна країна, яка входить у склад авіаційної коаліції, надає можливість займатися тим чи іншим процесом.

Він підкреслив, що дуже непросто перейти на управління західними літаками. За словами Ігната, ми це робимо у дуже рекордні терміни.

Речник Повітряних Сил запевнив, що Україна очікує на літаки, які будуть спроможні дати відсіч російській авіації. Він наголосив на необхідності переваги в повітрі для України, оскільки без неї дуже важко наземним військам.

Важливість F-16 для України: основні новини