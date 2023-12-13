Таку думку висловив 24 Каналу ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, зазначивши, що невелику кількість F-16 Україна отримує напевно на початку весни 2024 року. Також до цього часу будуть підготовлені пілоти.
Читайте також Бельгія передасть Україні літаки F-16: коли очікувати поставки
Важливий інструмент
Велике значення має початок процесу. Поява невеликої кількості не дуже нових винищувачів не принесе вирішального успіху.
Водночас навіть ця невелика кількість F-16 стане важливим інструментом, завдяки якому українці матимуть ті чи інші можливості у найрізноманітніших сферах.
- полювання за крилатими ракетами та "Шахедами" на території України;
- російській авіації буде складніше та небезпечніше діяти та атакувати передній край;
- якщо ЗСУ отримають протикорабельні системи, то зможуть створити додаткові проблеми для російського флоту та авіації над Чорним морем;
- ударні можливості проти як російського ППО, так і переднього краю збільшаться.
Якби Україні надали численні військово-повітряні сили західного типу, не тільки X-літаки (серія дослідницьких програм США щодо літаків, створених за різними принципами польоту – 24 Канал), але й літаки дальнього радіолокаційного виявлення, новіші винищувачі та інші.
"Все це у великі кількості та з відповідною чисельністю персоналу в повітрі та на землі може принести вирішальний успіх для ЗСУ. Однак такого в житті не буває. Шлях до такого виду військово-повітряних сил – тривалий процес", – наголосив Шарп.
Історичний процес розпочався
Для цього потрібно тривалий час навчати льотчиків та персонал, суттєва матеріальна частина, додаткові політичні рішення.
Українці на першому етапі отримають небагато літаків, і тільки потім буде нарощуватись їхня кількість. Це важливі козирі, але це й інструменти. В багатьох випадках вони дозволять досягти певних результатів, але це буде успіх.
"Проте історичний процес розпочався, і поступово українські Повітряні сили будуть міцніти та здобувати нові можливості, і відповідно більшу та всебічну загрозу для противника", – підкреслив Давид Шарп.
Що відомо про постачання Україні F-16
- Україні потрібно щонайменше 30 – 40 винищувачів, водночас ескадрилья (14 літаків) напевно не вплине на ситуацію на фронті. Перші ж F-16 можуть прийти наприкінці весни – початку літа 2024 року.
- Росія нібито знайшла, як протидіяти винищувачам F-16, коли вони з'являться на озброєнні Повітряних сил ЗСУ. Окупанти мають намір застосувати винищувачі Су-57. Проте Су-57 не має переваги над F-16 щодо ракетного озброєння. До того ж F-16 є легким винищувачем, а Су-57 – важким. В цьому сенсі краще F-16 перехоплювали б літаки МіГ-29 чи МіГ-35.
- Також речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Він наголосив, що Україні потрібні новіші моделі F-16 – саме вони допоможуть ЗСУ наблизити перемогу. Мовиться про блок 70/72 – останню модернізацію F-16. Однак чи передадуть Україні такі літаки, залежить від наших партнерів. Водночас Україна має плани повністю замінити парк літальних апаратів на F-16.