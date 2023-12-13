Такое мнение выразил 24 Каналу израильский военный обозреватель Давид Шарп, отметив, что небольшое количество F-16 Украина наверняка получит в начале весны 2024 года. Также к этому времени будут подготовлены пилоты.
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Важный инструмент
Большое значение имеет начало процесса. Появление небольшого количества не очень новых истребителей не принесет решающего успеха.
В то же время даже это небольшое количество F-16 станет важным инструментом, благодаря которому украинцы будут иметь те или иные возможности в самых разных сферах:
- охота за крылатыми ракетами и "Шахедами" на территории Украины;
- российской авиации будет сложнее и опаснее действовать и атаковать передний край;
- если ВСУ получат противокорабельные системы, то могут создать дополнительные проблемы для российского флота и авиации над Черным морем;
- ударные возможности против как российского ПВО, так и переднего края увеличатся.
Если бы Украине предоставили многочисленные военно-воздушные силы западного типа – не только X-самолеты (серия исследовательских программ США по самолетам, созданным по разным принципам полета – 24 Канал), но и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, более новые истребители и другие.
"Все это в большом количестве и с соответствующей численностью персонала в воздухе и на земле может принести решающий успех для ВСУ. Однако так вряд ли произойдет. Путь к такому виду военно-воздушных сил – длительный процесс", – подчеркнул Шарп.
Исторический процесс начался
Для этого нужно длительное время учить летчиков и персонал, значительная материальная часть, дополнительные политические решения.
Украинцы на первом этапе получат немного самолетов и только потом будет наращиваться их количество. Это важные козыри, но это и инструменты. Во многих случаях они позволят добиться определенных результатов, но это еще не будет успех.
"Однако исторический процесс начался, и постепенно украинские Воздушные силы будут крепнуть и приобретать новые возможности, и соответственно будут создавать большую и всестороннюю угрозу для противника", – подчеркнул Давид Шарп.
Что известно о поставках Украины F-16
- Украине нужно как минимум 30 – 40 истребителей, в то же время эскадрилья (14 самолетов) наверняка не повлияет на ситуацию на фронте. Первые же F-16 могут прийти в конце весны – начале лета 2024 года.
- Россия вроде бы нашла, как противодействовать истребителям F-16, когда они появятся на вооружении Воздушных сил ВСУ. Оккупанты намерены применить истребители Су-57. Однако Су-57 не имеет преимущества перед F-16 относительно ракетного вооружения. К тому же, F-16 является легким истребителем, а Су-57 – тяжелым. В этом смысле лучше F-16 перехватывали бы самолеты МиГ-29 или МиГ-35.
- Также спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что Украине нужны более новые модели F-16 – именно они помогут ВСУ приблизить победу. Речь идет о блоке 70/72 – последней модернизации F-16. Однако передадут ли Украине такие самолеты, зависит от наших партнеров. В то же время у Украины есть планы полностью заменить парк летательных аппаратов на F-16.