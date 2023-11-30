По мнению Юрия Игната, все зависит от модели истребителя и вооружения. Об этом спикер рассказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Смотрите также Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта
Реакция Юрия Игната
Надо понимать, что сказал генсек. Самолеты действительно должны работать в единой системе ПВО. Работать в едином механизме сил обороны, использоваться так, как это нужно. Если говорить о самолетах каких-то старых моделей, старых серий, то, конечно, кардинально не изменят (ситуацию – 24 Канал),
– сказал Игнат.
Спикер также отметил, что в воздушных силах ВСУ надеются получить технику, которая смогла бы конкурировать с российскими самолетами и оттеснила российскую авиацию как можно дальше.
Потребность в новой технике
Он отметил, что Украина нуждается в более новых моделях F-16, поскольку именно они смогут гарантировать результат.
Блок 70/72 – это последняя модернизация F-16. В Воздушных силах говорят, что она очень мощная, поэтому больше всего нуждаются именно в ней. Впрочем, все зависит от того, что смогут предоставить партнеры.
Игнат сообщил, что Украина рассчитывает полностью заменить парк летательных аппаратов на F-16 или же на другие виды самолетов западного производства.
Спикер подчеркнул необходимость как можно больше говорить о вооружении воздушных сил, которое может изменить ситуацию на поле боя.
F-16 для Украины: что известно
- В августе 2023 года часть союзников сообщила о том, что они предоставят Украине 61 истребитель. Нидерланды и Дания первыми согласились передать самолеты нашим воздушным силам. Впоследствии к ним присоединилась Норвегия.
- В настоящее время украинские пилоты учатся на F-16 в США и Великобритании. По словам Юрия Игната, в Дании летчики уже сели на F-16 вместе с инструкторами.
- Нидерландская министерка отметила, что не знает, сколько именно времени займет обучение украинских пилотов на этих самолетах. В то же время она отметила, что вероятно Украина сможет получить истребители F-16 в начале 2024 года.