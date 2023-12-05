Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, прокомментировав материал пророссийского "политолога" Дмитрия Саймса из сомнительного издания The National Interest.

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Стоит отметить, что у России сравнительно небольшое количество самолетов Су-57 – меньше эскадрильи.

Какая разница между F-16 и Су-57

Как отметил Коваленко, сравнивать между собой Су-57 и F-16 не слишком уместно. Это совсем разные самолеты.

По-моему, это использовать Су-57 против F-16… Это – нонсенс. Если бы этот господин Саймс хотя бы на одну десятую процента был бы профессионалом, то не делал бы таких заявлений. Почему? Ведь сравнивать по параметрам Су-57 и F-16 нет смысла,

– заметил Коваленко.

Прежде всего, F-16 – это легкий истребитель, а Су-57 – тяжелый. Если кто-то и должен перехватывать американский самолет, то это – МиГ-29 или МиГ-35.

Также возникает вопрос, почему тогда Россия до сих пор не использовала Су-57 в воздушном пространстве Украины. Ответ на этот вопрос очень прост.

Россияне рассказывают, что разные РЛС не могут обнаруживать Су-57 и так далее. Почему же их не использовали тогда? Потому что эти самолеты – прежде всего, проект для распила бюджета. Су-57 не отвечает по параметрам самолета 5 поколения. Это – 4+++ поколение,

– заметил Коваленко.

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Кроме того, F-16 создавали из концепции уничтожения врага еще до того, как он обнаружит самолет. Там используют дальнобойные средства поражения. Но Су-57 имеет один вариант, как обнаружить F-16.

Су-57 не имеет преимущества над F-16 в контексте ракетного вооружения. Но он может оказать поддержку от разведывательной авиации. К примеру, от А-50. Это под каждый Су-57 требуется еще и разведывательный А-50… Су-57 не появился в нашем воздушном пространстве за последние 2 года. Сами россияне, которые его создали, хорошо осознают, на что способен этот самолет.

– сказал Коваленко.

F-16 для Украины: коротко