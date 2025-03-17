Решение администрации Дональда Трампа об ограничении доступа Украины к ключевым технологиям для истребителей F-16 привело к охлаждению доверия Европы к ее важнейшему поставщику оружия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euroactiv.

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Европа больше не может рассчитывать на США

В то же время проблема заключается в том, что европейцы почти ничего не могут с этим сделать.

Ранее зависимость от США в поставках оружия не создавала дискомфорта, а наоборот: наличие союзника, который в последние годы создавал заводы на европейской земле для продажи и обслуживания истребителей, рассматривалась как гарантия безопасности.

Однако теперь европейские страны ошеломлены тем, что больше не могут рассчитывать на США. Теперь они понимают, что могут даже не иметь доступа к оружию США, которое покупали десятилетиями.

Решение Вашингтона по ограничению доступа Киева к ключевой информации для его истребителей вызвало тревогу в европейских столицах.

Проще говоря, если США смогут просто скрыть программное обеспечение или другую важную информацию, необходимую для работы систем, европейцы будут не смогут реагировать на угрозы. Однако после десятилетий зависимости от США в вопросе оружия Европа не имеет других вариантов, кроме как надеяться на лучшее.

Возобновление сотрудничества между США и Украиной не нивелировало беспокойство европейцев.