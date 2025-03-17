Рішення адміністрації Дональда Трампа про обмеження доступу України до ключових технологій для винищувачів F-16 призвело до охолодження довіри Європи до її найважливішого постачальника зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euroactiv.

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Європа більше не може розраховувати на США

Водночас проблема полягає в тому, що європейці майже нічого не можуть з цим зробити.

Раніше залежність від США у постачанні зброї не створювала дискомфорту, а навпаки: наявність союзника, який останніми роками створював заводи на європейській землі для продажу та обслуговування винищувачів, розглядалась як гарантія безпеки.

Однак тепер європейські країни приголомшені тим, що більше не можуть розраховувати на США. Тепер вони розуміють, що можуть навіть не мати доступу до зброї США, яку купували десятиліттями.

Рішення Вашингтона щодо обмеження доступу Києва до ключової інформації для його винищувачів викликало тривогу в європейських столицях.

Простіше кажучи, якщо США зможуть просто приховати програмне забезпечення або іншу важливу інформацію, необхідну для роботи систем, європейці будуть не зможуть реагувати на загрози. Проте після десятиліть залежності від США у питанні зброї Європа не має інших варіантів, окрім як сподіватися на краще.

Відновлення співпраці між США та Україною не нівелювало занепокоєння європейців.