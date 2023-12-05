Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, прокоментувавши матеріал проросійського "політолога" Дмітрія Саймса з сумнівного видання The National Interest.

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Варто зауважити, що Росія має порівняно невелику кількість літаків Су-57 – менше ескадрильї.

Яка різниця між F-16 та Су-57

Як наголосив Коваленко, порівнювати між собою Су-57 та F-16 не надто доречно. Це зовсім різні літаки.

Як на мене, то використовувати Су-57 проти F-16… Це – нонсенс. Якщо цей пан Саймс хоча б на одну десяту відсотка був би професіоналом, то не робив би таких заяв. Чому? Бо порівнювати за параметрами Су-57 та F-16 немає сенсу,

– зауважив Коваленко.

Насамперед F-16 – це легкий винищувач, а Су-57 – важкий. Якщо хтось і має перехоплювати американський літак, то це – МіГ-29 або ж МіГ-35.

Також виникає питання, чому ж тоді Росія досі не використовувала Су-57 у повітряному просторі України. Відповідь на це питання надзвичайно просте.

Росіяни розповідають, різні РЛС не можуть виявляти Су-57 і так далі. Чому ж тоді їх не використовували? Бо ці літаки – насамперед проєкт для розпилу бюджету. Су-57 не відповідає за параметрами літаку 5 покоління. Це – 4+++ покоління,

– зауважив Коваленко.

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Крім того, F-16 створювали з концепції знищення ворога ще до того, як він виявить сам літак. Там використовують далекобійні засоби ураження. Але Су-57 має один варіант, як виявити F-16.

Су-57 не має переваги над F-16 в контексті ракетного озброєння. Але він може мати підтримку від розвідувальної авіації. Наприклад, від А-50. Це під кожен Су-57 потрібен ще й розвідувальний А-50… Су-57 не з'явився в нашому повітряному просторі за останні 2 роки. Самі росіяни, які його створили, добре усвідомлюють, на що здатен цей літак,

– сказав Коваленко.

F-16 для України: коротко