Ракети AIM-120 AMRAAM не нові для України, оскільки торік Велика Британія обіцяла поставити їх Україні до зенітно-ракетних комплексів NASAMS. 24 Канал розповідає, що відомо про ракети AIM-120 AMRAAM.

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Основні відомості про ракету AMRAAM

AIM-120 AMRAAM – це американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.

Ракета була розроблена американською оборонною компанією Raytheon Technologies. Вона надійшла на озброєння армії США у 1991 році.

Наразі компанією виготовляється остання серійна версія ракети AIM-120D з максимальною дальністю ураження цілі (при ідеальних умовах) близько 180 кілометрів.

Ракета AIM-120 AMRAAM / Фото Military.com

У червні компанія Raytheon отримала контракт вартістю понад мільярд доларів на виготовлення ракет AIM-120 AMRAAM. Згідно з контрактом, виробництво озброєння має бути завершено до 31 січня 2027 року.

Крім США, замовниками в рамках цього контракту є Бахрейн, Бельгія, Болгарія, Канада, Фінляндія, Угорщина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Катар, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Корея, Іспанія, Швейцарія, Україна та Велика Британія, на яких припадає приблизно 39% вартості контракту.

Чому США передають Україні ракети AMRAAM

Рішення поставити Україні ракети AMRAAM пов'язане з процесом передачі нашій країні винищувачів F-16. Один F-16 може нести до шести ракет AIM-120 AMRAAM.

Американські літаки є відмінною платформою для різноманітної зброї, включаючи AMRAAM. F-16 дозволяють застосовувати ракети AMRAAM з високою ефективністю.

Ракета може бути використана для збиття ворожих літальних апаратів, таких як винищувачі, бомбардувальники, розвідувальні літаки та багато інших.

Для України є вкрай важливо потіснити російські винищувачі та бомбардувальники, такі як Су-30, Су-34, Су-35 та Ту-22, які на цей момент атакують прифронтові райони, не наражаючись на українську ППО.

Часто росіяни використовують для атак керовані авіабомби. Звичайні засоби ППО не можуть ефективно протистояти цій загрозі.

Дальність AIM-120 AMRAAM та основні характеристики

Ракети AMRAAM різних модифікацій мають здатність завдавати удари на відстані від 55 до 180 кілометрів.

Багато переваг ракети AMRAAM пов'язані з її системою наведення. Вона використовує активне радіолокаційне самонаведення для пошуку цілей.

Як тільки ракета наближається до цілі, активний радар спрямовує її на перехоплення. Це дає змогу пілоту націлитися і випустити кілька ракет одночасно по декількох цілях. Потім пілот може виконувати маневри ухилення, поки ракети наводяться на ціль.