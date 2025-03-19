Во время пресс-конференции с президентом Финляндии Владимир Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом. Ожидается, что лидеры обсудят прекращение огня и завершение войны, сообщает 24 Канал.

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Что известно

Глава государства выразил надежду, что Трамп сообщит ему подробности своих переговоров с Путиным 18 марта. Политик пообещал рассказать детали беседы с американцем позже: "сегодня звонок, а все остальное после звонка".

По данным Axios, телефонный разговор между президентами Трампом и Зеленским может состояться сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что 18 марта Трамп звонил Путину, чтобы услышать его ответ на предложение о полном прекращении огня на 30 дней.

Российский диктатор не согласился на это. Глава Кремля якобы только принял часть предложения, а именно приказал своим военным не бить по украинской энергетике. Также был анонсирован обмен несколькими десятками пленных в ближайшее время. Трамп и Путин якобы договорились о начале встреч между своими командами по урегулированию войны в Украине. Первая запланирована на 23 марта в Саудовской Аравии.