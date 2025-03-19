Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время пресс-конференции вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом.

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Что сказал Зеленский о гарантиях безопасности

Владимир Зеленский отметил, что в результате глобальных усилий российского диктатора Владимира Путина можно остановить в его военных амбициях.

Мы должны это сделать вместе, прежде всего с Америкой, со всей Европой, с другими партнерами в мире. Хочу поблагодарить каждого, кто нам помогает,

– сказал украинский лидер.

Отдельно президент поблагодарил американскую сторону и президента Трампа за встречу в Джидде команд обоих государств, которая состоялась неделей ранее. По словам Зеленского, это была продуктивная и хорошая встреча, и он выразил надежду, что договоренности о полном приостановлении огня будут в конце концов реализованы.

"Мы надеемся, что Америка продолжит работать и давить на Россию так, чтобы это было реализовано. И мы рассматриваем безусловное полное прекращение огня как один из начальных шагов к миру", – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что верит, что война в Украине может закончиться в 2025 году достойным миром. Но обязательно нужны гарантии безопасности для нашего государства, иначе Путин придет снова с войной.

Это его сущность с самого начала. В этом году уже 25 лет власти Путина. Фактически каждый год он или где-то воевал, или разрушал жизнь других стран. Мы должны защитить наши народы от этого,

– сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил президента Финляндии за готовность работать вместе с Украиной над гарантиями безопасности. Украина вместе с европейскими партнерами обсуждает важные шаги на земле, гарантии безопасности в небе и море.