Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время пресс-конференции 18 марта.
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Главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции
- Зеленский подтвердил информацию об обмене пленными в формате 175 на 175. Он отметил, что он был заранее продуманный.
- После того, как Украина получит детали разговора с Путиным от Трампа, Киев подготовит свой ответ.
- Россия не готова к окончанию войны, они не готовы даже на первый шаг.
- Помощь от партнеров будет продолжаться.
- Украинские воины остаются на Курщине и будут там до тех пор, пока эта операция нужна Украине.
- Украина будет поддерживать любые предложения, которые ведут к устойчивому и справедливому миру.
- Зеленский отметил, что неправильно долляться без Украины, потому что результата желаемого для всех не будет.
- Украина будет отвечать на удары России по энергетической инфраструктуре Украины.
- Украинская сторона не позволит, чтобы ЗАЭС работала на оккупантов.
- Зеленский отметил, что против мира выступает только Путин.
- Украина поддерживает отказ от ударов по энергетической инфраструктуре при посредничестве США, если этого будет придерживаться Россия.
- Путин требует остановки мобилизации, потому что хочет уменьшить численность ВСУ.
- После встречи в Джидде, Россия выпустила по Украине более 2200 КАБов, ракет, "Шахедов" и "Ланцетов".
- Путин планирует новые наступательные действия, чтобы усилить давление на Украину.
- Если мы хотим закончить войну – прекращение огня будет работать.