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Главные заявления Зеленского во время онлайн-конференции 18 марта / Фото GettyImages

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. В частности украинский лидер сделал ряд важных заявлений относительно ситуации на фронте, международной поддержки и переговорных процессов.