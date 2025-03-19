Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції 18 березня.
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Головні заяви Зеленського під час онлайн-конференції
- Зеленський підтвердив інформацію про обмін полоненими у форматі 175 на 175. Він зазначив, що він був заздалегідь продуманий.
- Після того, як Україна отримає деталі розмови із Путіним від Трампа, Київ підготує свою відповідь.
- Росія не готова до закінчення війни, вони не готові навіть на перший крок.
- Допомога від партнерів буде продовжуватись.
- Українські воїни залишаються на Курщині і будуть там доти, поки ця операція потрібна Україні.
- Україна буде підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру.
- Зеленський зазначив, що неправильно доллятися без України, тому що результату бажаного для всіх не буде.
- Україна буде відповідати на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.
- Українська сторона не дозволить, щоб ЗАЕС працювала на окупантів.
- Зеленський наголосив, що проти миру виступає лише Путін.
- Україна підтримує відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва США, якщо цього дотримуватиметься Росія.
- Путін вимагає зупинки мобілізації, бо хоче зменшити чисельність ЗСУ.
- Після зустрічі в Джидді, Росія випустила по Україні понад 2200 КАБів, ракет, "Шахедів" і "Ланцетів".
- Путін планує нові наступальні дії, щоб посилити тиск на Україну.
- Якщо ми хочемо закінчити війну – припинення вогню буде працювати.