Підпишись на наш

Підпишись на наш WhatsApp

Головні заяви Зеленського під час онлайн-конференції 18 березня / Фото GettyImages

Президент України Володимир Зеленський прокоментував телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та главою Кремля Владіміром Путіним. Зокрема український лідер зробив низку важливих заяв щодо ситуації на фронті, міжнародної підтримки та переговорних процесів.