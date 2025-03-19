Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського під час пресконференції 18 березня.

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Головні заяви Зеленського під час онлайн-конференції

  • Зеленський підтвердив інформацію про обмін полоненими у форматі 175 на 175. Він зазначив, що він був заздалегідь продуманий.
  • Після того, як Україна отримає деталі розмови із Путіним від Трампа, Київ підготує свою відповідь.
  • Росія не готова до закінчення війни, вони не готові навіть на перший крок.
  • Допомога від партнерів буде продовжуватись.
  • Українські воїни залишаються на Курщині і будуть там доти, поки ця операція потрібна Україні.
  • Україна буде підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру.
  • Зеленський зазначив, що неправильно доллятися без України, тому що результату бажаного для всіх не буде.
  • Україна буде відповідати на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.
  • Українська сторона не дозволить, щоб ЗАЕС працювала на окупантів.
  • Зеленський наголосив, що проти миру виступає лише Путін.
  • Україна підтримує відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі за посередництва США, якщо цього дотримуватиметься Росія.
  • Путін вимагає зупинки мобілізації, бо хоче зменшити чисельність ЗСУ.
  • Після зустрічі в Джидді, Росія випустила по Україні понад 2200 КАБів, ракет, "Шахедів" і "Ланцетів".
  • Путін планує нові наступальні дії, щоб посилити тиск на Україну.
  • Якщо ми хочемо закінчити війну – припинення вогню буде працювати.