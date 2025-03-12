Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого. Он рассказал, что переговоры обеих сторон в Джидде продолжались в целом более восьми часов.

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Как прошли переговоры в Джидде

Встреча, по словам представителя, продолжалась почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого в целом тоже шла работа. Комментируя впечатления от такой продолжительности, он заметил, что историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений.

Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, гору берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще – контролировать эмоции,

– написал он.

По его словам, важным нюансом был эмоциональный и информационный фон встречи, который определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции. Спикер констатировал, что за этим событием следили со всего мира, перед встречей инфопространство было "забито" статьями из неназванных источников.

"В украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро. Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига посмотрел на меня в пол оборота и в его выражении лица читалось "ну и ну", но также спокойное "все будет гуд", – рассказал чиновник.

В то же время Георгий Тихий рассказал, что на финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл и президент Украины Владимир Зеленский, который направил делегацию на защиту принципиальных позиций и "мудрую гибкость".

Нет лучшей награды за такой сумасшедший день, чем уже сидя в самолете узнать короткое сухое подтверждение от наших дипломатов в Польше о том, что все процессы в Жешуве только что были восстановлены. Ну а также смотреть на то, как в российском инфопространстве "пожарки ездят и люди суетятся". Потому что увидели, что Украина только что полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры,

– резюмировал спикер.

Напомним, США и Украина сделали важные шаги на пути к восстановлению надежного мира в Украине. По итогам встречи в Вашингтоне отменяют паузу в обмене разведданными и восстанавливают безопасность помощь Украине. Также Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней.