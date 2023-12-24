02:52, 24 грудня

10 представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик" виїхали з України та не повернулися. Розпорядження про дозвіл на перетин кордону для волонтерів видав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Це була їхня друга поїздка за кордон, під час першої вони повернулися вчасно з гуманітарною допомогою.

Він наголосив, що розпорядження про виїзд горе-волонтерів – скасовані. Окрім того, очільник Херсонської ОВА звернувся до правоохоронців.