Про все, що відбувалося на фронті 24 грудня, а також яка ситуація в тилу та на міжнародній політичний арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Днем раніше Масована ракетна атака на Кіровоградщину, вибухи у Кривому Розі: хронологія 668 дня війни
Скільки дронів вдалося збити під час атаки
У Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі окупанти атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Шахед". Сили та засоби ППО збили 15 дронів.
У Геннштабі розповіли про останні успішні операції Сил оборони
Впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 зенітно-ракетних комплексах противника. Також, протиповітряною обороною знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 2 розвідувальних БпЛА ворога.
Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 6 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію, 2 артилерійські засоби, 3 склади боєприпасів та пункт управління російських загарбників.
За добу відбулося 81 бойове зіткнення на фронті
Протягом минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення на різних напрямках фронту. Найважча ситуація на Авдіївському напрямку, де ворог здійснив 25 атак. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.
Також росіяни намагалися вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівобережжі Херсонщини. Протягом минулої доби противник здійснив там 17 атак, однак українські воїни відбили всі атаки.
Ще 10 волонтерів не повернулися з України
10 представників організацій "Єдина Україна" та "Аджалик" виїхали з України та не повернулися. Розпорядження про дозвіл на перетин кордону для волонтерів видав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Це була їхня друга поїздка за кордон, під час першої вони повернулися вчасно з гуманітарною допомогою.
Він наголосив, що розпорядження про виїзд горе-волонтерів – скасовані. Окрім того, очільник Херсонської ОВА звернувся до правоохоронців.
Реакція посла на інформацію про "секретні переговори" в Німеччині
Видання Spiegel опублікувало матеріал про те, що відбулася начебто так звана "російська секретна вечеря". Локацією для неї нібито стало посольство Німеччини у Вашингтоні.
Spiegel заявляють, що під час зустрічі мовилося про тиск на Київ щодо угоди з Москвою.
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв спростував цю інформацію і наголосив, що жодного тиску на Україну з боку Німеччини немає – навіть за зачиненими дверима.
Які країни не доєдналися до гарантій безпеки України
У липні 2023 року на саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо гарантій безпеки Україні. З того часу до неї приєдналася 31 країна, серед них – 21 член ЄС.
Заступник голови Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга повідомив, що до декларації не приєдналися Австрія, Хорватія, Польща, Угорщина, Словаччина та Мальта. Наразі триває робота із цими партнерами.
Росія атакувала Україну дронами
Ворог атакував Україну кількома групами БпЛА "Шахед". Атака почалася приблизно о 19 годині вечора 23 грудня.
Відомо, що над Хмельницькою областю вкотре працювала ППО.