Близько 19:06 захисники українського неба попередили людей про загрозу. Російські окупанти вкотре запустили "Шахеди". Загарбники будуть змушені відповісти за кожен удар по Україні.

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У низці областей оголосили повітряну тривогу. Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже саме воно може врятувати життя.

Загроза атаки дронами тривала до 00:16. Тоді Повітряні сили України оголосили про відбій загрози.

Де працювала ППО

Близько 22:00 у Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю працювали захисники українського неба. Їм вдалося збити 4 ворожих дрони.

Згодом повідомили, що ППО також працювала у Хмельницькому районі Хмельницької області. Деталей наразі не розкривають.

Важливо! Людям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Також заборонено публікувати такі кадри у мережі.