Около 19.06 защитники украинского неба предупредили людей об угрозе. Оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды".
Обратите внимание Враг массированно ударил по Херсону: произошел прорыв на газовых сетях, есть пострадавшие
В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь именно оно может спасти жизнь.
Угроза атаки дронами продолжалась до 00:16. Тогда Воздушные силы Украины объявили об отбое угрозы.
Где работала ПВО
Около 22.00 в Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью работали защитники украинского неба. Им удалось сбить 4 вражеских дрона.
Впоследствии сообщили, что ПВО также работало в Хмельницком районе Хмельницкой области. Детали пока не раскрывают.