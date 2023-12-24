Около 19.06 защитники украинского неба предупредили людей об угрозе. Оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды".

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В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Людей призывали немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь именно оно может спасти жизнь.

Угроза атаки дронами продолжалась до 00:16. Тогда Воздушные силы Украины объявили об отбое угрозы.

Где работала ПВО

Около 22.00 в Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью работали защитники украинского неба. Им удалось сбить 4 вражеских дрона.

Впоследствии сообщили, что ПВО также работало в Хмельницком районе Хмельницкой области. Детали пока не раскрывают.

Важно! Людям напоминают, что нельзя фотографировать или снимать на видео работу ПВО. Также запрещено публиковать такие кадры в сети.