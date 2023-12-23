Новость сообщил Сергей Лысак – председатель Днепропетровской ОВА. Он поблагодарил сил ПВО за надежную защиту неба.
Обратите внимание Существенное усиление ПВО и санкции: Зеленский обратился к украинцам
Вечером силы ПВО уничтожили 4 беспилотника. По одному в Днепровском и Криворожском районах. Еще два – на Синельниковщине,
– говорится в сообщении.
Оккупанты ударили по Херсону
Захватчики продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Российские оккупанты вечером 23 декабря в очередной раз атаковали Херсон. оккупанты намеренно ударили по гражданской инфраструктуре. Сильные взрывы прогремели в ряде частей города. Сообщили, что вспыхнуло несколько пожаров.
Кроме того, произошел прорыв на газовых сетях. К сожалению, есть пострадавшие. Пока известно о 5 людях. Им оказывают всю необходимую помощь.