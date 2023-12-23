Новость сообщил Сергей Лысак – председатель Днепропетровской ОВА. Он поблагодарил сил ПВО за надежную защиту неба.

Обратите внимание Существенное усиление ПВО и санкции: Зеленский обратился к украинцам

Вечером силы ПВО уничтожили 4 беспилотника. По одному в Днепровском и Криворожском районах. Еще два – на Синельниковщине,

– говорится в сообщении.

Важно! Людям напоминают, что когда сообщают о воздушной тревоге, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое угрозы. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь. Кроме того, подчеркивают, что доверять нужно только информацию из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну.

Оккупанты ударили по Херсону

Захватчики продолжают наносить террористические удары по территории Украины. Российские оккупанты вечером 23 декабря в очередной раз атаковали Херсон. оккупанты намеренно ударили по гражданской инфраструктуре. Сильные взрывы прогремели в ряде частей города. Сообщили, что вспыхнуло несколько пожаров.

Кроме того, произошел прорыв на газовых сетях. К сожалению, есть пострадавшие. Пока известно о 5 людях. Им оказывают всю необходимую помощь.