Новину повідомив Сергій Лисак – голова Дніпропетровської ОВА. Він подякував силам ППО за надійний захист неба.
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Ввечері сили ППО знищили 4 безпілотники. По одному у Дніпровському і Криворізькому районах. Ще два – на Синельниківщині,
– мовиться у повідомленні.
Окупанти вдарили по Херсону
Загарбники продовжують завдавати терористичні удари по території України. Російські окупанти увечері 23 грудня вкотре атакували Херсон. Окупанти навмисно вдарили по цивільній інфраструктурі. Сильні вибухи пролунали у низці частин міста. Повідомили, що спалахнуло декілька пожеж.
Окрім того, стався прорив на газових мережах. На жаль, є постраждалі. Наразі відомо про 5 людей. Їм надають усю необхідну допомогу.