Президент розповів, що тиждень напередодні Різдва зробив українців та Україну ще сильнішими. Зокрема, є нові пакети підтримки.

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Український лідер повідомив, що Німеччина надасть Україні нові зенітні установки Gepard, снаряди та іншу необхідну зброю. Також Зеленський подякував Нідерландам за пакет підтримки на понад 100 мільйонів євро. Він допоможе стійкості українців. Фінляндія вже оголосила про 21-й пакет допомоги Україні.

Окрім того, Зеленський наголосив про збільшення потенціалу санкцій від США. Є важливі рішення щодо тих, хто підтримує Росію. Окрім того, Україна очікує затвердження пакета підтримки від США на 2024 рік. Президент наголосив, що він вдячний представникам обох партій за розуміння.

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Зеленський про повітряний щит

Також український лідер наголосив, що цей тиждень довів, наскільки ефективним є посилення українського повітряного щита.

На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Також Зеленський подякував українським захисникам.

Український лідер про санкції

Зеленський наголосив, що є нові санкційні рішення України. Президент заявив, що підписав вже відповідні укази. Нові обмеження стосуються більш ніж 130 юридичних осіб і понад 20 фізичних осіб.