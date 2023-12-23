Окрім цього, Кремль покладає певні надії на перемогу Дональда Трампа у майбутньому голосуванні. Його політика може бути непередбачуваною.

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Росія планує новий напад

Bild з посиланням на власні джерела у європейській розвідці пише, що Росія може завдати удару по Європі саме тоді, коли США будуть "без лідера". Мова йде про вибори, які заплановані на листопад 2024 року.

Наприкінці наступного року виникає певний період між звільненням з посади нинішнього президента США на початку листопада та вступом на посаду його потенційного наступника у січні 2025 року. Тобто потенційно може виникнути певна затримка, перед тим, як країна зможе прийти на допомогу.

За словами співробітника розвідки російська влада сподівається, що колишній президент Дональд Трамп знову стане очільником Сполучених Штатів, оскільки за нього "може статися все, що завгодно".

Небезпека для Європи

Раніше Очільник Міністерства оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що до погроз Росії необхідно ставитися серйозно. Росія наростила виробництво зброї, що може свідчити про підготовку до нападу на інші країни. Наприклад, це може бути країни Балтії, Грузія чи Молдова.

Про небезпеку для Європи з боку Росії попереджав і головнокомандувач армії Бельгії Мішель Хофман. Москва переводить економіку на військові рейки, що може свідчити про прагнення відкрити другий фронт – на країни Балтії чи Молдову.

У Білому домі також вважають, що наміри Путіна не обмежуються окупацією України. Росія готова завойовувати сусідів – саме тому необхідно вживати необхідних заходів.