У майбутньому Кремль продовжить здійснювати "військові рейди" у Європі. Про це заявив головнокомандувач армії Бельгії Мішель Хофман.

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Росія готується до чергових нападів

За словами адмірала Хофмана, наразі можна бачити, що Москва активно переводить свою економіку на військові рейки. Це може означати, що через певний час Росія спробує відкрити другий фронт. У цьому випадку найбільша загроза нависає над країнами Балтії та Молдови.

Хоча війна в Україні значно ослабить Росію, вона здатна відновити свою армію за кілька років і здійснити чергову агресію.

24 лютого 2022 року – день, який засвідчив, що Росія зовсім не гребує підступними нападами на сусідів. Хофман вважає, що Європа має добре засвоїти цей урок і бути готовою як запобігти повторенню подібного, так і контратакувати у разі потреби.

Кремлю мало України

На загрозу з боку країни-агресорки вказують й офіційні особи США. Зокрема, на цьому наголосив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

За його словами, у Білому домі вважають, що Путін не задовольниться самою Україною, якщо йому таки вдасться її підкорити.

Міллер наголосив, що саме через це потрібно підтримувати Київ.

Він також нагадав, що саме російська агресія проти сусіда мотивувала Фінляндію вступити до НАТО, а Швецію — прагнути членства в Альянсі.