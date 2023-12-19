В будущем Кремль продолжит совершать "военные рейды" в Европе. Об этом заявил главнокомандующий армией Бельгии Мишель Хофман.

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Россия готовится к очередным нападениям

По словам адмирала Хофмана, сейчас можно видеть, что Москва активно переводит свою экономику на военные рельсы. Это может означать, что через некоторое время Россия попытается открыть второй фронт. В этом случае самая большая угроза нависает над странами Балтии и Молдовы.

Хотя война в Украине значительно ослабит Россию, она способна восстановить свою армию через несколько лет и осуществить очередную агрессию.

24 февраля 2022 года – день, который показал, что Россия совсем не гнушается коварными нападениями на соседей. Хофман считает, что Европа должна хорошо усвоить этот урок и быть готовой как предотвратить повторение подобного, так и контратаковать в случае необходимости.

Кремлю мало Украины

На угрозу со стороны страны-агрессора указывают и официальные лица США. В частности, это подчеркнул спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

По его словам, в Белом доме считают, что Путин не удовлетворится самой Украиной, если ему удастся ее покорить.

Миллер подчеркнул, что именно поэтому нужно поддерживать Киев.

Он также напомнил, что именно российская агрессия против соседа мотивировала Финляндию вступить в НАТО, а Швецию стремиться к членству в Альянсе.