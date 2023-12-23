Такою думкою із 24 Каналом поділився політтехнолог Михайло Шейтельман. Він припустив, що, у разі перемоги Трампа на президентських виборах, шанси, що він ухвалить антиукраїнські рішення, дорівнюють шансам того, що він почне провадити жорсткішу антипутінську політику.

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Якою буде політика Трампа щодо України

Дональд Трамп має чудові шанси на перемогу в президентських виборах 2024 року. Всередині республіканської партії його підтримка сягає 62%, а у випадку протистояння із Джозефом Байденом він випереджає чинного президента на 4%. З огляду на це, не дивно, що багато людей намагаються передбачити його майбутню політику.

"Головна риса Трампа не в тому, що він підтримує Росію й не підтримує Україну. Головна риса Трампа – його непередбачуваність, а також велика енергія, спрямована на вирішення питань. Яка, щоправда, швидко закінчується, якщо (вирішити проблему – 24 Канал) не вийшло "з наскоку", – вважає Шейтельман.

Згідно своєї обіцянки, в перші дні свого президентства Трамп спробує досягти швидкого миру між Україною та Росією. Найімовірніше, він виставить свої ультиматуми для обох країн, які, щоправда, можуть бути відхиленими.

Уявімо, що у Трампа не вийшло досягти швидкого миру. Путін може сказати, що не приймає таких умов, і Трампу може це не сподобатись. Він вже казав, що у разі невиконання Путіним його умов, він поставить в Україну зброю, якої вона ніколи не отримувала,

– зазначив політтехнолог.

Саме тому обрання Дональда Трампа президентом США може перевернути диспозицію сил в російсько-українському протистоянні в обидва боки.

"Ситуація точно не залишатиметься такою, як була. Це буде або різкий поворот в бік Росії й зменшення поставок зброї, або різкий поворот в бік України задля того, щоб нарешті добити Росію", – припустив Шейтельман.

Світові політики не в захваті від можливого президентства Трампа